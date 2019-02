Michendorf

Weder gegen Mitarbeiter der Michendorfer Gemeindeverwaltung noch gegen Gemeindevertreter können im Zusammenhang mit dem 1,4-Millionen-Euro-Verlust, den die Kommune im SRS-Betrugsfall erlitten hat, Regressansprüche erfolgversprechend geltend gemacht werden. Zu diesem Schluss kommt ein Gutachten des Potsdamer Fachanwalts für Verwaltungsrecht, Ingo Zeutschel.

Er hatte im Auftrag der Gemeinde Haftungsansprüche gegen aktuelle wie früherer Verwaltungsmitarbeiter und Gemeindevertreter geprüft. Dabei wurden Sachbearbeiter genauso wie ehemalige und jetzige Abteilungsleiter bis hin zum Bürgermeister und seiner Vorgängerin beleuchtet. Die Prüfung geht auf einen Gemeindevertreterbeschluss zurück, der in Aufarbeitung des 1,4-Millionen-Verlustes im August 2018 gefasst worden war. Das Gutachten selbst ist nicht öffentlich und wurde hinter verschlossenen Türen in den Gremien behandelt.

Forderung: Gutachten öffentlich zugänglich machen

Volker Wiedersberg (Grüne) hatte jüngst in der Gemeindevertretung gefordert, zu prüfen, was aus dem Gutachten veröffentlicht werden kann und was nicht. Die Öffentlichkeit habe einen Anspruch darauf, informiert zu werden, sagte Wiedersberg. Er betonte, er halte das Gutachten für ein gutes, das zugänglich gemacht werden sollte.

„Das Gutachten ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht öffentlich. Es sind personenbezogene Daten darin enthalten“, sagte Bürgermeister Reinhard Mirbach ( CDU). Mitgeteilt wurde deshalb nur das Ergebnis des Gutachtens.

Auf Anfrage nahm Mirbach wie folgt Stellung: „Hier war niemand erfreut darüber, bestohlen worden zu sein. Das Gutachten bestätigt nun, dass den Gemeindevertretern, den beteiligten Gemeindemitarbeitern und den beiden im fraglichen Zeitraum tätigen Bürgermeistern nichts vorzuwerfen ist, was diesen Personenkreis selbst haftbar machen würde. Stattdessen hoffen wir nun darauf, dass der Täter bald in Verantwortung genommen werden kann.“ Wie berichtet, soll der frühere kaufmännische Geschäftsführer der SRS-Hausverwaltungs GmbH Treuhandkonten, die für Kunden gehalten wurden, geplündert haben. Der Gesamtschaden soll etwa 2,4 Millionen Euro betragen, 1,4 Millionen verlor die Gemeinde, eine Million private Hauseigentümer, die ihre Immobilien durch die SRS verwalten ließen.

Landrat leitet kein Disziplinarverfahren ein

Eine Arbeitsgruppe und die Potsdamer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Acco hatten sich ausführlich mit der Frage befasst, was in der Gemeinde schiefgelaufen ist und ermöglicht hat, dass der Verlust von Geld lange unbemerkt bleiben konnte. Festgestellt wurde ein Bündel an Fehlern auf allen Ebenen, die in der Gemeinde Michendorf zu einem Kontrollverlust geführt haben ( MAZ berichtete).

Eine Fehleranalyse war nicht Gegenstand des jetzigen Gutachtens. Bei der Untersuchung sollten Regressansprüche gegen Mitarbeiter und Gemeindevertreter bewertet werden. Dass bei ihnen keine Vergehen festgestellt wurden, die erfolgversprechende Schadenersatzansprüche zur Folge hätten haben können, kann auch so übersetzt werden: Niemand unter den Mitarbeitern und Gemeindevertretern kann vorgeworfen werden, sie hätten grob fahrlässig oder mit Vorsatz gehandelt und damit den finanziellen Schaden begünstigt.

Zu einem ähnlichen Schluss kommt auch Landrat Wolfgang Blasig ( SPD), der auf Beschluss der Gemeindevertretung die Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen den Michendorfer Bürgermeister geprüft hat: „Im Ergebnis dieser Ermittlungen hat sich kein begründeter Verdacht eines Dienstvergehens ergeben. Die Einleitung eines Disziplinarverfahrens ist deshalb nicht zu veranlassen.“

Von Jens Steglich