Langerwisch

Es ist eine bemerkenswerte Ausstellung wie sie in der Region nicht alle Tage zu sehen ist. Bei den Langerwischer Lichtspezialisten der Firma Mawa Design werden ab heute auch einige Pastellgemälde von Karl Hagemeister aus Privatbesitz präsentiert, die bislang in keiner Ausstellung gezeigt wurden. Zugleich hat Ausstellungskuratorin Hendrikje Warmt das erste Mal Bilder vom Lehrer und seiner Schülerin vereint. Gemeint sind Karl Hagemeister und Hannah Schreiber de Grahl, die beide eine Seelenverwandtschaft verband, was ihre Malerei betrifft, die im eigenen Leben für sich aber ziemliche Kontrastprogramme wählten.

Hagemeister, der 1848 in Werder das Licht der Welt erblickte und dort 1933 starb, ging mit Pinsel und Schlitten selbst bei Sturm oder im Winter raus in die Natur, um Bilder von der märkischen Landschaft einzufangen, und manchmal auch mit dem Gewehr, um Wild zu schießen. Er malte, jagte und fischte, Geld hatte für ihn keine große Bedeutung.

Freilichtmalerin Hannah Schreiber de Grahl. Bei der Ausstellung in Langerwisch können Bilder von ihr aus dem Familiennachlass erworben werden. Quelle: Potsdam-Museum

Hannah Schreiber de Grahl war in der Potsdamer Kunstszene unterwegs. „Man nimmt an, dass sie ein gern gesehener Gast in der Villa Rumpf war und dort auch Lovis Corinth kennenlernte“, sagt Hendrikje Warmt. Corinth malte ein Porträt von de Grahl, das ebenfalls in der Ausstellung im Palmhof der Mawa Design GmbH zu sehen ist. Am Samstag, 16 Uhr, wird die Schau dort eröffnet.

Warmt nennt die Hagemeister-Schülerin eine der wegbereitenden Frauen Anfang des 20. Jahrhunderts, die versuchten, ihren eigenen künstlerischen Weg zu gehen, obwohl das weibliche Geschlecht bis 1919 an den Kunstakademien ausgeschlossen war.

Urenkel wird zur Ausstellungseröffnung erwartet

Kunstfreunde haben in Langerwisch die exklusive Chance, Bilder von Hannah Schreiber de Grahl zu kaufen. 30 Werke der Künstlerin, die lange Jahre in der Potsdamer Lennestraße lebte und später in ihrer Villa auf dem Geltower Franzensberg residierte, werden erstmals zum Verkauf angeboten. Darunter befinden sich märkische Landschaften, ein großformatiges Meereswogen-Gemälde von Rügen, Stadtbilder von Potsdam und Blumenstillleben.

Die Werke stammen aus dem Familiennachlass. Der Urenkel der Malerin, der den Kontakt zur Kunsthistorikerin Hendrikje Warmt aufnahm, wird am Samstag zur Ausstellungseröffnung in Langerwisch erwartet. Warmt war im Vorfeld zu ihm nach Westfalen gereist, um sich die Werke aus dem Familiennachlass anzuschauen. „Die Bilder haben mich überzeugt. Hannah Schreiber de Grahl hat eine stilistische Nähe zu Hagemeister. Man hat sofort das Lehrer-Schüler-Verhältnis gesehen“, sagt die Ausstellungskuratorin, die als die Hagemeister-Expertin gilt. Warmt schrieb ihre Doktor-Arbeit über den Landschaftsmaler und auch eine Hagemeister-Biografie. In der Präsentation in Langerwisch, die an mehreren Tagen bis zum 17. Juni geöffnet ist, werden Werke beider Maler zu sehen sein, die teils identische und ähnliche Motive am Schwielowsee und an der Havel zeigen.

Das langjährige Lehrer-Schüler-Verhältnis wird durch die Gegenüberstellung der Werke dieser beiden Freilichtmaler verdeutlicht. „Sie wählt zum Beispiel Landschaftsausschnitte wie Hagemeister“, sagt Hendrikje Warmt. Herausgearbeitete Landschaftsdetails, die an das Heranzoomen mit einer Kamera erinnern. Hagemeister und de Grahl haben sich vermutlich um 1895 kennengelernt. „Sie sind auch gemeinsam losgezogen, um unberührte Natur zu finden und zu malen“, sagt Warmt. „Beide haben sich geschätzt.“ Hannah Schreiber de Grahl hat sogar eine Lotterie für Hagemeister und mittellose Künstler veranstaltet, erzählt die Kunsthistorikerin. Und die Malerin schickte ihm Kaffee.

Zahl der Hagemeister-Fälschungen ist um das Doppelte gestiegen

Viele Jahre später hatte Hagemeister eine kurze Episode, in der er viel Geld verdiente, es aber durch die Inflation auch wieder verlor. Mawa-Geschäftsführer Martin Wallroth, der einen Saal seiner Firma für die Schau zur Verfügung stellt, ist auch fasziniert „von dem Typen Hagemeister, der so eine Anti-Haltung hat“. Wallroth ist ein großer Fan des Werderaner Landschaftsmalers. Als Segler kennt er den Schwielowsee aus dem Effeff und erkennt die Hagemeister-Motive regelmäßig wieder.

Der Maler um 1891/92: Karl Hagemeister ging auch im Winter mit Malerwerkzeug und Schlitten in die Natur, um märkische Landschaften einzufangen. . Quelle: Hagemeister-Archiv & Werkverzeichnis

Seinen Durchbruch erlebt Hagemeister 1912, als der Galerist Heinemann ihn in Werder entdeckt. Der Galerist ist begeistert und reserviert 30 Bilder, erzählt Warmt. 1912 bekommt Hagemeister eine eigene Ausstellung in München. In der Zeit verdient der Maler, der auch Jäger und Fischer ist, gutes Geld, schert sich aber wenig darum. „Er gibt 100 000 Reichsmark an die Stadt Werder, das war damals sehr viel Geld“, so Wallroth. Die Spende knüpft Hagemeister an eine Bedingung: Das Geld soll für notleidende Brautpaare verwendet werden.

Die Ausstellung in Langerwisch – sie heißt „So nah dem Unberührten am Schwielowsee“ – ist auch eine Würdigung zum 170. Geburtstag von Karl Hagemeister. „Wir wollen dazu beitragen, dass die Region versteht, dass sie hier einen großen Impressionisten hat“, sagt die Hagemeister-Expertin. Das gewachsene Interesse an Hagemeister bis in die Graubereiche der Kunstszene hinein bekommt sie bereits zu spüren. Ihr werden inzwischen auch viele Hagemeister-Fälschungen vorgestellt. „Das hat sich in den letzten Jahren verdoppelt“, sagt sie.

Ausstellung bis 17. Juni geöffnet Die Ausstellung „So nah dem Unberührten am Schwielowsee“ wird am Samstag, dem 9. Juni, 16 Uhr, bei der Mawa Design GmbH in Langerwisch, Neu-Langerwisch 36, eröffnet. Weitere Öffnungszeiten: 10. Juni, 11 bis 18 Uhr, 15. Juni, 15 bis 18 Uhr, 16. und 17. Juni jeweils 11 bis 18 Uhr. Ein Partner der Ausstellung ist das Potsdam-Museum, das 2020 eine eigene große Hagemeister-Ausstellung plant. Kunsthistorikerin Hendrikje Warmt arbeitet an einem neuen Hagemeister-Werksverzeichnis. Wer Werke melden will: www.hagemeister-werkverzeichnis.de

Von Jens Steglich