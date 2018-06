Michendorf

Kurz nach 4 Uhr morgens kam es auf der A10 zu einem Lkw-Unfall, der eine zeitweilige Vollsperrung der Autobahn nach sich zog. Ein Lastwagen-Fahrer war von einem anderen auf Höhe Michendorf abgedrängt worden und in eine Baustellenbegrenzung gefahren. Dabei riss der Tank auf und Dieselkraftstoff lief über beide Fahrbahnen.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, aber die A10 musste etwa zwei Stunden lang voll gesperrt werden. Seit 6 Uhr morgens ist die Fahrbahn in Richtung Potsdam wieder frei. Autofahrer, die in Richtung Frankfurt/Oder unterwegs sind, müssen sich hingegen weiter auf starke Verzögerungen einstellen. Die A10 bleibt in dieser Fahrtrichtung gesperrt und der Stau betrifft nun mehr auch alle Umgehungsstraßen, laut Verkehrsinformationszentrale Berlin (ViZ) geht auf der B1, B2 und B246 nichts mehr. Die ViZ spricht von einer bis zwei Stunden Verzögerung.

Von MAZ-Online