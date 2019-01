Michendorf

Zu einem Unfall mit mehreren Verletzten ist es am Samstagmittag in Michendorf ( Landkreis Potsdam-Mittelmark) gekommen. Ersten Informationen zufolge sollen fünf Menschen verletzt worden sein, darunter Kinder. Demnach sollen drei Fahrzeuge gegen 13 Uhr aus noch ungeklärter Ursache im Kreuzungsbereich des Bahnhof-Vorplatzes ineinander gekracht sein. Die Verletzten kamen in Krankenhäuser unter.

Die Unfallstelle war vorübergehend gesperrt. Auf der Kreuzung entstand ein Trümmerfeld, das zunächst von der Feuerwehr beseitigt werden musste.

Von RND/MAZonline/ Julian Stähle