Michendorf

Die Gemeinde Michendorf erlebte am Sonntag die Premiere des neuen Sportspektakels „Run and Bike“. Nach dem Startschuss am Wolkenberg-Gymnasium machten sich 70 Sportler-Paare auf die 15-Kilometer-Strecke, die über Stock und Stein von Michendorf über Langerwisch zum Schulcampus in Wilhelmshorst führte. Die Sieger brauchten für diese Strecke 56 Minuten. Bei „Run and Bike“ werden Zweier-Teams gebildet: Einer fährt auf dem Rad, der andere läuft. Sie können sich beim Laufen und Radeln abwechseln, müssen aber gemeinsam ins Ziel kommen. Die Veranstaltung soll Tradition in der Gemeinde werden.

Von Jens Steglich