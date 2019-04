Michendorf

Die Michendorfer CDU tritt mit Bürgermeister Reinhard Mirbach als Spitzenkandidat bei der Kommunalwahl am 26. Mai an. Insgesamt bewerben sich auf der CDU-Liste 31 Kandidaten. „Unser Ziel ist es, wieder stärkste Fraktion im neuen Gemeindeparlament zu werden und in den sechs Ortsbeiräten eine entscheidende Rolle zu spielen“, sagte CDU-Fraktionschefin Marion Baltzer. Sie kandidiert für die Gemeindevertreter-Wahl auf Listenplatz zwei. Platz drei nimmt Landwirt Jens Schreinicke ein. Zudem kandidieren für die CDU unter anderem Bauausschusschef Andreas Hennig, Kulturbundvorsitzende Marita Overbeck, Manfred Imme und Roland Syring.

Dass sich Bürgermeister Reinhard Mirbach um ein Mandat im Gemeindeparlament bewirbt, erklärt er mit den Angriffen des politischen Gegners, die sich gegen ihn und die CDU-Fraktion gerichtet hätten. „Wir wollen ein Signal setzen, dass Bürgermeister und Fraktion zusammenstehen. Wir sind immer gemeinsam in eine Ecke gedrängt worden, da nehmen wir diese Sache jetzt auch an“, so Mirbach. Ob er ein Mandat in Michendorfs Gemeindevertretung annimmt, entscheidet sich im September zur Bürgermeisterwahl, bei der sich Mirbach um die Wiederwahl bewirbt. Er ist nicht der einzige Amtsinhaber, der zugleich bei der Wahl für ein Kommunalparlament antritt. Auch Stahnsdorfs Bürgermeister Bernd Albers kandidiert für seine Wählergruppe „Bürger für Bürger“ bei der Wahl der Gemeindevertretung.

Von MAZ-online