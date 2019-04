Michendorf

Die Michendorfer Grünen treten mit Petra von Dorsten ( Listenplatz 1) und Volker Wiedersberg an der Spitze zur Kommunalwahl am 26. Mai an. Insgesamt bewerben sich für die Grünen 20 Kandidaten um einen Sitz in der Michendorfer Gemeindevertretung, darunter neue Gesichter wie Ulrich Kühne und Beate Mahn. Auf den Listenplätzen fünf und sechs stellen sich Hardy Schulz und Stephan Hoffstadt zur Wahl, die sich beim Bürgerbegehren für einen Verbleib kommunaler Wohnungen in Gemeindeeigentum eingesetzt hatten, wie Grünen-Sprecher Andree Halpap mitteilte.

Er spricht von einer Richtungswahl für Michendorf. Das Wahlziel seiner Partei formuliert er in einer Mitteilung so: „Wir Grüne sind überzeugt, dass Michendorf dringend neue Mehrheiten braucht. Neue Mehrheiten, die eine echte Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene organisieren. Neue Mehrheiten, die sich aktiv für echte Verbesserungen im öffentlichen Nahverkehr einsetzen und nicht nur auf das Land und den Verkehrsverbund VBB warten. Neue Mehrheiten, die einen kommunalen Klimaschutz organisieren, der auch den Namen Klimaschutz verdient. Und neue Mehrheiten für eine gezielte Ortsentwicklung.“ Eine Gelegenheit, mit den Grünen zu diskutieren, gibt es beim nächsten grünen Stammtisch am 7. Mai, um 19.30 Uhr, im Bahnhofslokal „Schneiders“, sagte er.

Von MAZ-online