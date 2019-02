Die Initiatoren des Michendorfer Bürgerbegehrens haben zwei juristische Niederlagen einstecken müssen. Die Entscheidungen des Potsdamer Verwaltungsgerichts und der mittelmärkischen Kommunalaufsicht waren keine Überraschungen, weil Gerichte und Behörden die Gesetzeslage bewerten, nicht jedoch den politischen Flurschaden, der durch das Geschehen entsteht. Das Handeln des Bürgermeisters, vor Abgabe der Bürgerunterschriften den Vertrag zum Gewog-Beitritt zu unterzeichnen, war legal. Politisch war es ein großer Fehler, der das Vertrauen in die Mitwirkungsrechte untergräbt. Die Befürworter eines Beitritts der Gemeinde zur Wohnungsgesellschaft Gewog hatten nachvollziehbare Argumente, sie haben aber unterschätzt, dass es im Streit am Ende auch darum ging, wie viel Wert ein verbrieftes Recht der Bürger hat. Es ist ausdrücklich erlaubt, auf Gemeindevertreterbeschlüsse mit einem Bürgerbegehren zu reagieren. In einer Demokratie müssen Lokalpolitiker mit Gegenwind rechnen, das gehört zum politischen Leben dazu. Im Idealfall vertrauen sie auf ihre Argumente und ziehen in die Redeschlacht. Das Behörden-Hickhack um das Bürgerbegehren ruiniert indes die Wertschätzung demokratischer Rechte.