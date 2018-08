Michendorf

In der Gemeinde Michendorf fällt am kommenden Wochenende der Startschuss für eine neue, besondere Sportveranstaltung. „Run and Bike“ heißt das Sommerpendant zum Michendorfer Nikolauslauf, bei dem freilich nicht nur gelaufen wird. Gebildet werden Zweier-Teams – einer fährt auf dem Fahrrad, der andere läuft. Sie können auf der Strecke untereinander die Fortbewegungsart frei wechseln, müssen aber gemeinsam ins Ziel kommen. „Das Fahrrad befindet sich immer hinter dem Läufer oder auf gleicher Höhe“, erklärt Mitorganisator Achim Sattler, der Kinder, Jugendliche und Erwachsene aufruft, dabeizusein: „Es lohnt sich!“

Das neue Sportspektakel soll identitätsstiftend wirken und wird vom „Aktionsbündnis Run and Bike Michendorf“ unter Federführung des SV Wilhelmshorst 01 und des Laufclubs Michendorf organisiert. Teilnehmen können alle ab einem Alter von acht Jahren.

Strecke führt über 15 Kilometer durch märkische Landschaft

Der Startschuss fällt am 26. August um 11 Uhr am Wolkenberg-Gymnasium in Michendorf. Sattler spricht von einer attraktiven Strecke durch märkische Landschaft. Sie führt über eine Länge von 15 Kilometern von Michendorf über Langerwisch nach Wilhelmshorst. Der Zieleinlauf wird ab 12 Uhr am Schulcampus in Wilhelmshorst sein. Die Läufer und Radfahrer werden vorher unter anderem auch an Obstwiese, Kirche und Bockwindmühle in Langerwisch vorbeikommen. In Wilhelmshorst liegen zum Beispiel der Blanke Teich und der Irissee auf der Strecke. Geplant sind drei Altersklassen, die gesondert gewertet werden.

Im Ziel auf dem Schulcampus soll es zur Feier des Tages auch ein kleines Fest geben. „Für Speis und Trank ist gesorgt.“ Nach der Siegerehrung heizt dann noch die Band „Black Frank“ mit solidem Rock den Gästen ein, kündigt Sattler an.

Michendorfs neues Sportevent soll keine einmalige Angelegenheit sein. Die Veranstalter wollen damit in den Sommermonaten eine weitere sportliche Tradition begründen. Im Winter macht Michendorf bereits mit dem berühmten Nikolauslauf von sich reden. Anders als bei diesem Höhepunkt Anfang Dezember sollen bei „Run and Bike“ auch die anderen Ortsteile der Gemeinde Michendorf mit einbezogen werden.

Jedes Jahr soll neuer Streckenverlauf gewählt werden

Die erste Auflage am kommenden Sonntag verbindet drei Ortsteile der Kommune. Dass nicht alle sechs Orte beim Auftakt Teil der Strecke sind, liegt einfach an der Länge – 15 Kilometer reichen dafür nicht aus, gelten aber als so verträglich, dass auch Kinder ab acht Jahren sie bewältigen können. Laut Sattler soll jedes Jahr ein neuer Streckenverlauf gewählt werden. Geplant ist, dass dann auch die anderen drei Ortsteile – Wildenbruch, Fresdorf und Stücken – im Laufe der nächsten Jahre mit ins Spiel kommen.

Die Anmeldelisten für das neue Sportspektakel am 26. August sind immer noch offen. „Anmelden kann man sich online oder am Samstag vor Ort von 15 bis 17 Uhr in der Sporthalle am Michendorfer Wolkenberg-Gymnasium“, sagte Sattler. Auch am Sonntag selbst können vor dem Start ab 9.30 Uhr noch Meldungen in begrenzter Zahl vor Ort angenommen werden.

Online-Anmeldungen unter: www.run-bike-michendorf.de

Von Jens Steglich