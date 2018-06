Michendorf/Nuthetal

Die Gemeinden Michendorf und Nuthetal müssen erneut Strafen zahlen, weil größere Mengen Regenwasser von ihren Straßen in die Abwasserkanäle geflossen und am Ende im Klärwerk Stahnsdorf gelandet sind. Michendorf soll mehr als 50 000 Euro für 2017 zahlen, Nuthetal 30 800 Euro. Die Haushalte der beiden Kommunen, die dem Zweckverband Mittelgraben angehören, wurden bereits in den Jahren zuvor durch solche Strafzahlungen belastet. Schuld sind Starkregenfälle, bei denen in kurzer Zeit enorme Wassermengen zusammenkommen und auch über Schmutzwasserkanäle abfließen. Im Zweckverband Mittelgraben wird deshalb jetzt erwogen, ein Speicherbecken zu bauen, um die großen Regenmengen vor der Einleitung ins Klärwerk Stahnsdorf abzufangen und danach kontrolliert abfließen zu lassen. Welche Gegenmaßnahmen eingeleitet werden, ist noch nicht entschieden. Fest steht aber: „Die bisher durchgeführten Maßnahmen reichen nicht aus“, sagte Verbandsvorsteher Reinhard Mirbach (CDU). Eine Entscheidung müsse noch dieses Jahr getroffen werden.

Varianten werden zur nächsten Verbandsversammlung vorgestellt

Mirbach kündigte an, dass auf der nächsten Verbandsversammlung Varianten vorgestellt werden. Zur Wahl steht neben dem Bau eines Speicherbecken auf eigenem Verbandsgebiet unter anderem auch, sich am Bau eines Vorhaltebeckens zu beteiligen, das die Energie und Wasser GmbH Potsdam (EWP) plant. Möglich sei auch, zusammen mit dem Nachbarverband „Der Teltow“ zu bauen oder mit den Berliner Wasserbetrieben zu klären, ob im Klärwerk Stahnsdorf künftig mehr Wasser eingeleitet werden darf, so der Vorsitzende der Verbandsversammlung, Gerd Sommerlatte (FBL-UWG). „Wir kommen nicht umhin, etwas zu tun“, sagte er. Nuthetals Bauamtsleiter Rainer vom Lehn hält den Bau von Rückhaltebecken für den richtigen Weg. Kleinere Mengen Regen seien auch früher in die Abwasserkanäle geflossen. In den vergangenen Jahren sind die Regenmengen, die in kurzer Zeit fallen, aber stärker geworden, sagte er. „Bei besonders starkem Regen hat die Muldenentwässerung an Straßen keine Chance.“ Zumal derzeit durch die Trockenheit „die Böden betonhart und nicht in der Lage sind, das Wasser aufzunehmen“.

Theoretisch hat das Regenwasser in Abwasserkanälen nichts zu suchen und soll von den Straßen über Regenkanäle oder Mulden abgleitet werden. Im Mittelgrabengebiet wurden an besonderen Schwerpunkten die Schachtdeckel der Abwasserkanäle verschlossen. „Das kann man aber nicht flächendeckend machen. Ohne Belüftung kommt es zu Korrosion durch die Bildung von Schwefelwasserstoffen“, sagte Torsten Könnemann, Prokurist der Mittelmärkischen Wasser- und Abwasser GmbH (MWA). Die MWA ist Geschäftsbesorger des Mittelgraben-Verbands.

Bei Starkregen wurde das Fünffache der üblichen Menge eingeleitet

Laut Könnemann gibt es einen unvermeidbaren Anteil an Regenwasser, der von Klärwerksbetreibern auch toleriert wird. Wenn aber größere Mengen Niederschlagswasser im Abwassernetz und damit im Klärwerk Stahnsdorf landen, werden Verträge verletzt, in denen Höchsteinleitmengen fürs Schmutzwasser festgelegt sind. Bei Überschreitungen der Höchsteinleitmengen werden Strafen an die Berliner Wasserbetriebe fällig, die das Klärwerk Stahnsdorf betreiben. Große Regenwassermengen gerieten an den wenigen Tagen ins Abwassersystem, an denen es stark regnete. Registriert wurde dann mitunter das bis zu Fünffache üblicher Einleitmengen, was die Kläranlage an ihre Grenzen bringt.

Von Jens Steglich