Michendorf

Vor dem im Juni geplanten Einzug der ersten 100 Asylsuchenden in das frühere Sensconvent-Hotel in Michendorf führen der Landkreis Potsdam-Mittelmark und die Gemeinde zwei Informationsveranstaltungen durch. Wie Michendorfs Gemeindesprecherin Steffi Amelung mitteilte, können interessierte Einwohner das Haus Polygon, wie das frühere Hotel jetzt genannt wird, am 11. April besichtigen. Die neue Gemeinschaftsunterkunft in der Potsdamer Straße 96 ist an dem Tag von 17 bis 19 Uhr für Besucher geöffnet.

Zusätzlich lädt Bürgermeister Reinhard Mirbach ( CDU) die Michendorfer am 7. Mai zu einer Einwohnerversammlung im Haus Polygon ein. Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) und weitere Vertreter des Landkreises werden zu Gast sein, um unter anderem über den geplanten Ablauf des Einzugs, über Kooperationen und Angebote und über die Schul- und Kita-Situation mit Blick auf den Einzug der Flüchtlinge zu informieren, teilte Amelung mit. Nach Gemeinde- und Landkreisangaben werden im Juni zunächst Familien in die neue Gemeinschaftsunterkunft in Michendorf einziehen. Wie berichtet, soll die Unterkunft dann ab dem 1. August schrittweise bis zur maximalen Kapazität von 240 Plätzen belegt werden.

Für die Nutzung des früheren Hotels als Gemeinschaftsunterkunft gibt es eine befristete Genehmigung für drei Jahre. Das Haus könnte also bis 2022 als Flüchtlingsunterkunft dienen.

Michendorfs FDP kritisiert in einer Pressemitteilung die geplante Größenordnung erneut. FDP-Sprecher Oliver Plattig sprach von einer „kompletten Überforderung“ des Ortsteils Michendorf. „Aus den bisherigen Erklärungen der Verantwortlichen ist kein Konzept erkennbar, dass die Bedürfnisse der Bürger und der Asylanten in ein Gleichgewicht bringen könnte“, sagte er.

Von Jens Steglich