Michendorf

Dieses Haus hat alles erlebt und überlebt, was in der Ortsgeschichte in den vergangenen neun Jahrzehnten passieren konnte. Im Volkshaus Michendorf, von dem hier die Rede ist, debattierten Gewerkschafter, schliefen Zwangsarbeiter, die auf dem Seddiner Güterbahnhof schufteten, badeten und tanzten die Michendorfer oder sie feierten Jugendweihe und erlebten Theateraufführungen, von denen kleine Orte sonst nur träumen können.

Dass auch die Bausubstanz bis heute durchgehalten hat, fällt unter die Rubrik Ehrensache. Schließlich wurde das Volkshaus von Steinarbeitern gebaut, die 1926 unter ihrem Leitsatz „Mut und Kraft. Großes schafft“ an die Arbeit gingen, um für ihre Gewerkschaft dieses Haus zu errichten. Am 5. August 1928 hatten sie ihr Werk vollbracht, wurde das Haus der Bau- und Steinarbeitergewerkschaft mit einem Fest eröffnet. 90 Jahre und ein paar Tage später – am 26. August 2018 – lassen die Michendorfer ihr Volkshaus wieder hochleben. Der 90. Geburtstag wird gefeiert und neben den großen Geschichten werden wohl auch viele kleine Erlebnisse erzählt.

Das Volkshaus zur Eröffnung im August 1928. Quelle: Heimatverein /Weber

Diese etwa: Am Tag der Eröffnung zogen die Gewerkschafter zum neuen Haus, wo nach der Festrede des „Genossen Fleischmann aus Nowawes“ der gemischte Chor „Eintracht“ Lieder anstimmte. Beim Festball mit zwei Kapellen kamen Frauen für die Hälfte des Geldes – für 50 Pfennig – hinein, erzählt Edith Volkmer vom Heimatverein Michendorf, der eine Arbeitsgruppe gebildet hatte, um das Jubiläum vorzubereiten. Zum Waschen gingen die Michendorfer damals in den Keller des Gewerkschaftshauses, das dort eine öffentliche Badeanstalt hatte. Es waren die Zeiten, als die Leute noch keine eigenen Wannen besaßen und das Plumpsklo im Hof zu finden war. Als die Nazis 1933 an die Macht kamen, beschlagnahmten sie das Gewerkschaftshaus und nannten es „Haus der Deutschen Arbeit“. Zur Geschichte gehört auch, dass 1944 mehr als 100 Zwangsarbeiter im Volkshaus untergebracht waren. Sie schufteten für die Deutsche Reichsbahn auf dem Seddiner Güterbahnhof und für Michendorfer Unternehmen.

Jugendweihefeier im Volkshaus im Jahr 1963.f Quelle: Heimatverein

1947 bekam die Gewerkschaft das Haus zurück, das später zu Michendorfs erster Adresse für die tanzfreudige Jugend aufstieg. Noch in den 80er Jahren ließen hier Livebands den Saal toben, es flogen Biergläser und Klopapierrollen. „In den 60er Jahren haben wir dort Twist und Rock’n Roll getanzt“, sagt Edith Volkmer. Verena Hiller, ihre Mitstreiterin im Heimatverein, weiß noch genau, wie Samstag zum Tanz immer 22 Uhr die Personalausweise kontrolliert wurden: „Wer jünger als 14 war, musste nach Hause gehen“, erzählt sie. „Wir waren älter und durften bleiben.“ Für die Musik sorgten kleine Bands. Sie spielten etwa Elvis Presley oder Rolling Stones. Schon in den 1950er Jahren trat die Kapelle Blau-Weiß einige Male auf, die Richard Wolfgang Weber gegründet hatte. „Wir spielten Schlager, die auf Rias liefen.“ 1953 war Schluss. Bandmitglied Wolfgang Nattke wurde inhaftiert, weil er in Leipzig Unterstützungszettel für den Arbeiterprotest vom 17.Juni 1953 angebracht hatte. „Es war das Ende der Kapelle Blau-Weiß“, so Weber.

Edith Volkmer (l.) und Verena Hiller vom Heimatverein Michendorf bereiten die Ausstellung vor. Quelle: JST

Im Volkshaus ging das Leben weiter – mit Jugendweihe- oder Betriebsfeiern. Nach dem Ende der DDR kam ein Italiener ins Spiel, der einen Sinn für die Geschichte des Hauses hatte. Sein Restaurant nannte er „Casa del Popolo“ – die italienische Version für das „Haus des Volkes“. Alexandro Di Sisto hieß er und war im Ort beliebt. „Er hat für die Kinder Ostereier versteckt und wollte in Michendorf einen Weihnachtsmarkt etablieren“, weiß Edith Volkmer.

Ein tragischer Unfall riss den Italiener 1995 aus dem Leben und beendete zeitverzögert auch die Ära des italienischen Restaurants im Volkshaus, das von 1997 bis 2005 leer stand, bis der Projektentwickler Jürgen Stoye es entdeckte. Der Mann mit Hang für altehrwürdige Bauten ersteigerte und sanierte es. Damals hätte keiner geglaubt, was ein paar Jahre später passierte. Aus dem Volkshaus wird 2010 ein feines Theater mit gut 70 Plätzen und Foyer – gebaut mit Geld des Theatermannes Siegfried Patzer. Am Freitagabend ist dort die Premiere fürs Stück „Herricht und Preil“, eine Hommage an das Komikerduo aus DDR-Zeiten.

Feier zum 90. Geburtstag des Volkshauses am Sonntag Der Heimatverein Michendorf lädt am Sonntag ab 15 Uhr zu einer Festveranstaltung zum 90. Geburtstag des Volkshauses ein. Gefeiert wird ab 15 Uhr im Foyer und im Hof der Volksbühne Michendorf – das Theater hat im Volkshaus seine Spielstätte. Wer mitfeiern möchte, ist willkommen und wird in einer bilderreichen Ausstellung über die Geschichte des Volkshauses informiert. Der Heimatverein hatte eine Arbeitsgruppe gebildet, die historisches Material zusammengetragen hat. Es gibt Kaffee, selbstgebackenen Kuchen und Würstchen vom Grill.

Von Jens Steglich