Michendorf

Die Michendorfer Gemeindevertreter haben den Weg für den Bau des Gebäudekomplexes frei gemacht, in dem eine Kita und ein Seniorenhaus unter einem Dach entstehen soll. Mit großer Mehrheit (18 Ja-, eine Nein-Stimme, eine Enthaltung) beschlossen sie den Bebauungsplan für das Areal zwischen Schwalben- und Finkenweg, der für das Vorhaben Baurecht schafft.

Die Kombination aus Kinder- und Senioreneinrichtung will der Berliner Investor Jörg Kuttig mit seiner Firma JKT Real Estate Development GmbH bauen. Entstehen sollen ein Kindergarten mit etwa 92 Betreuungsplätzen und eine Seniorenresidenz, in der ein Tagespflegedienst integriert ist, der dort seinen Sitz mit Büro- und Personalräumen haben wird. Das Konzept für das Seniorenhaus war im Vergleich zur Ursprungsplanung noch einmal leicht überarbeitet worden. Der Investor plant nun „20 Plätze in der Tagespflege und etwa 50 Einheiten für betreutes Wohnen“. Insgesamt geht er von einem Investitionsvolumen von fast 20 Millionen Euro aus.

Investor rechnet mit 18 Monaten Bauzeit

Sofort loslegen kann der Investor noch nicht. Notwendig ist jetzt noch die Baugenehmigung von der Unteren Bauaufsicht Potsdam-Mittelmarks. „Die Architekten benötigen etwa fünf Wochen, um den Bauantrag zu erarbeiten. Ende März soll er eingereicht werden“, sagte Kuttig und fügte hinzu: „Wie lange es bis zur Genehmigung dauert, können wir nicht beeinflussen.“

Er rechnet mit einer Bauzeit von etwa 18 Monaten und hofft doch, dass der Betrieb der Einrichtungen noch im Jahr 2020 aufgenommen werden kann, „auch wenn die Lage auf dem Baumarkt derzeit nicht ganz einfach ist“.

Zusätzlich muss der Investor eine acht Meter hohe Lärmschutzwand bauen, um die beiden Einrichtungen von den Geräuschen der Bahnstrecke abzuschirmen. Die Schutzwand ist eine Auflage des Brandenburger Landesamtes für Umwelt. „Der Investor muss die Lärmschutzwand auf dem eigenen Grundstück bauen, weil direkt an der Bahnstrecke in Höhe des Areals kein Platz dafür ist“, sagte Michendorfs Bauamtsleiter Christopher Gerhardt. Im Bahnstraßenviertel war entlang der Bahnstrecke bereits eine Lärmschutzwand errichtet worden, die allerdings wegen des besagten Platzmangels vorher endet und das Grundstück an Schwalben und Finkenweg nicht mehr abschirmt.

Zwei Interessenten für die Betreibung der Kita

Er sei anfangs nicht so glücklich darüber gewesen, eine Lärmschutzwand auf dem eigenen Grundstück bauen zu müssen. „Wir haben aber alles versucht, daraus einen Vorteil zu machen“, sagte Kuttig.

Inzwischen habe er mit der Lärmschutzwand seinen Frieden gemacht. Sie soll nicht aus Beton oder Metall hergestellt werden, sondern aus „gebrochenem Naturstein“, der bepflanzt wird. Rankenpflanzen, die regelmäßig bewässert werden, sollen das Bauwerk erobern und zu einer grünen Schutzwand machen, so der Plan. „Auch Bäume wollen wir davor pflanzen. Die Wand wird gar nicht mehr so auffallen im Ort“, sagt der Investor und nennt sie ein „vertikales Biotop“, das vor Lärm und Witterung schützt und außerdem noch Behausungen für Insekten zu bieten hat.

Für die Kindertagesstätte gibt es zwei Interessenten, die aktuell als mögliche Betreiber in der engeren Wahl sind. Kuttig nennt die gemeinnützige GmbH Step-Kids-Kitas und die Johanniter.

Von Jens Steglich