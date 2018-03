Mit Dagmar Frederic „im Studio“

BEELITZ. . „Ich hatte den Text zwei Jahre lang in der Schublade liegen“, berichtet Kulawik. Zum Glück hatte sie sich dann aber doch noch entschlossen, mit ihren Kindern zu proben – denn mittlerweile ist das „Spargellied“ zur inoffiziellen Stadthymne avanciert. Demnächst ist es sogar auf CD erhältlich.

„Jedes Jahr zur gleichen Zeit, / dann ist es wieder mal soweit. / Lädt Beelitz viele Gäste ein, / beim Spargelfest dabei zu sein“ – gestern haben die Kinder der Kita „Sonnenschein“ ihren Schlager mit der bekannten Entertainerin Dagmar Frederic in Beelitz eingesungen. Das Ergebnis soll am 23. Januar auf der Grünen Woche in Berlin vorgestellt werden. Es brauchte nur wenige Versuche, bis die Aufnahme im Kasten war: Die Knirpse waren absolut textsicher und zeigten in der Wunderblutkapelle, die kurzerhand zum Tonstudio wurde, ihr musikalisches Können.

„Unsere Kinder sind unheimlich stolz“, sagte Kita-Leiterin Christel Weith. Immer wieder haben sie in der Vergangenheit ihr Lied gesungen, eine erste Aufnahme hatten sie Bürgermeister Bernhard Knuth (Bürgerbündnis) zum 49. Geburtstag geschenkt. Im Hinblick auf die Grüne Woche, bei der das Lied ebenfalls live gesungen werden soll, herrsche natürlich auch eine Menge Aufregung, so Weith. Einer der Kleinen fragte dann auch den Bürgermeister, ob er auch mit nach Berlin fahren würde – „da sind doch dann so viele Leute, die wir nicht kennen“.

Dagmar Frederic hatte Beelitz im vergangenen Jahr bei einem Auftritt im Schmiedehof erstmals kennengelernt – und die Stadt sofort lieb gewonnen. „Ich mag den Elan der hier herrscht – und die Freude, mit der künstlerische Dinge in der Stadt angenommen werden“, schwärmte sie gestern. Die Sympathie beruht auf Gegenseitigkeit: Dagmar Frederic durfte sich bereits im Goldenen Buch der Stadt verewigen. Für ihren gemeinsamen Auftritt mit den Kindern gestern verzichtete sie auf jegliche Gage.

Die in Eberswalde geborene Künstlerin hatte zu DDR-Zeiten unter anderem einige Ausgaben der Unterhaltungsshow „Ein Kessel Buntes“ moderiert. Nach der Wiedervereinigung führte sie beispielsweise durch die „ARD-Sommer-Melodien“ und die Sendung „Wünsch' Dir was“. In diesem Jahr wird sie noch viele Male nach Beelitz kommen, verriet sie. Zum Spargelfest am ersten Juniwochenende führt sie am Samstag auf der Altstadtbühne durch das Programm, außerdem wird sie sich an den geplanten Beelitzer Sommerfestspielen beteiligen. Vom 4. bis 14. August wird zu diesem Anlass das Singspiel „Im weißen Rössl“ auf der Festwiese an der Nieplitz aufgeführt. Neben Dagmar Frederic werden unter anderem Herbert Köfer, Andrea Meissner, Peter Wieland und Marcus Ganser dabei sein. (MAZ)