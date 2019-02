Kloster Lehnin

Es sollte eine Modellprojekt für das Land Brandenburg werden – eine Schallschutzwand, die Strom erzeugt. Doch aus der mit viel Planungsaufwand vorangetriebenen Kombilösung entlang der Autobahn 10 beim Ausbau des Berliner Rings wurde nichts.Trotz zweier Ausschreibungsverfahren hatte sich kein Investor gefunden. Jetzt erhält der achtstreifige Autobahnausbau einen regulären Lärmschutz.

„Gartenzäune“ an der Autobahn Seit ihrem sechsstreifigen Ausbau nach der Wende lässt die Autobahn 2 die Anliegerdörfer in Kloster Lehnin nicht zur Ruhe kommen. Inzwischen donnern täglich über 70 000 Laster und Autos an den Ortslagen vorbei. Seit Jahren klagen die Anwohner über unzureichenden Schallschutz. So würden die damals aufgebauten Lärmschutzwände nicht ausreichen, um die Bürger vor Gesundheitsgefahren zu schützen. Spöttisch wird von „Gartenzäunen“ gesprochen. Eine Erhöhung der Lärmschutzwände wird bis heute vom Baulastträger abgelehnt. Ein Zustand, mit dem sich Anwohner, Kommunalpolitiker und die Gemeinde nicht abfinden wollen. Jetzt ruhen die Hoffnungen auf einen neuen Plan, der Photovoltaik mit Lärmschutz kombiniert.

Auch die Gemeinde Kloster Lehnin nahm schon 2012 Kurs auf Schallschutzmaßnahmen mit Photovoltaik entlang der Autobahn 2, doch wegen des gescheiterten Vorbildes bei Michendorf winkten die Bundes- und Landesbehörden ab. Der damalige Vorhabenträger stellte daraufhin seine Planungen ein. Jetzt unternimmt die Kommune einen neuen Versuch die Lärmbelastung für die Autobahnanwohner in Netzen, Grebs und Prützke zu verringern.

Einstimmig beschlossen

„Im Rathaus hat sich ein neuer Bauträger aus Berlin gemeldet, der sich auf Photovoltaikanlagen zum Schallschutz entlang von Autobahnen spezialisiert hat. Dieser ist an der Umsetzung ähnlicher Projekte im Gemeindegebiet interessiert“, sagte Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner der MAZ. Verwaltung und Gemeindevertreter reagierten umgehend auf die veränderte Lage. Einstimmig verabschiedeten die Abgeordneten auf ihrer jüngsten Sitzung einen Beschlussvorschlag zur Aufstellung eines Bebauungsplans.

Neben dem Fahrbahnrand

Das Papier soll ein Sondergebiet „ Photovoltaik an der A 2 bei Netzen, Grebs und Prützke“ ausweisen. In diesem Zusammenhang muss der Flächennutzungsplan der Gemeinde aktualisiert werden. Denn der neue Vorstoß für mehr Lärmschutz geht von einem völlig neuen Ansatz aus. Diesmal soll die bestehende Lärmschutzwand nicht um mehrere Meter mit Solarmodulen aufgestockt werden. Bedenken wegen der Statik waren unter anderem ein Grund, die zum Scheitern früherer Projekte beigetragen haben.

Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner. Quelle: Frank Bürstenbinder

So sieht das Projekt des Vorhabenträgers vor, dass in einem Abstand von mindestens zehn Meter zum Fahrbahnrand Photovoltaikanlagen mit Schallabsorbtionselementen aufgestellt werden. Die über neun Meter hohen Module werden in Schräglage installiert. In Teilbereichen sind zur Rentabilität größere Flächen mit einer Tiefe bis zu 200 Meter vorgesehen. So könnte in Kloster Lehnin der längste Solarpark Brandenburgs entstehen. Das gesamte Photovoltaikprojekt soll eine Leistung von maximal 7,49 MW umfassen.

In einer ersten Phase wird der Teilbereich Netzen, Grebs und Prützke betrachtet. „Dabei muss mit Flächeneigentümern, Raumordnungsplanern und dem Baulasträger der Autobahn gesprochen werden“, kündigte der Bürgermeister an. Sobald sich abzeichnet, dass das Projekt realisierbar ist, sollen Beschlüsse für weitere Abschnitte zum Beispiel in Nahmitz und Göhlsdorf gefasst werden.

Von Frank Bürstenbinder