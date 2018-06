Damelang

Zum 20. Jubiläum treffen am Sonnabend auf dem Fluggelände bei Damelang mehr als 100 Modellflugpiloten mit ihren selbstgebauten Fluggeräten zusammen, um ihre besonderen Flugkünste vorzuführen.

Die Präzise gearbeiteten und aufwendig gebauten Flugzeuge und Hubschrauber sind originalgetreue Modelle, die jährlich rund 3000 Gäste anlocken, die Vorführungen in der Luft zu bestaunen oder selbst einen Rundflug in einem großen Hubschrauber zu wagen.

Nicht nur Fliegendes zu erleben

Organisiert wird das besondere Spektakel traditionell vom Brandenburger Modellflugverein. Zum Frühlingsfest im vergangenen Jahr in Bad Belzig hatten sich die Modellflieger mit dem Segelflugverein des Flugplatzes Lüsse zusammengetan und sich über ihre verwandten Interessen ausgetauscht. So wird in Damelang an diesem Wochenende auch wieder ein echtes Segelflugzeug zu bestaunen sein.

Aber nicht nur Fliegendes ist zu erleben: Kinder können sich am Wasserbecken mit ferngesteuerten Schiffen in Geschicklichkeit üben, Oldtimer sind zu bestaunen und das Heli-Center Berlin stellt handgefertigte Hubschrauberrümpfe aus. Wer bisher noch nicht beim Flugfest war, kann am Sonnabend erstmals auch den 70 Kilogramm schweren Eurofighter aus Hamburg bestaunen.

Am Samstag dreht sich in Damelang alles um die Fliegerei. Quelle: Michaela Weiss

1998 noch, war eine Hand voll Mitglieder des damals neu gegründeten Brandenburger Modellflugvereins auf der Suche nach einem geeigneten Platz für ihr Hobby. Mit dem Gelände an der L 85 zwischen Damelang und Cammer war der ideale Ort für den Modellflug gefunden. Seither wurde angepasst, gesichert, gebaut und geflogen. Heute, 20 Jahre später, hat das Gelände deutlich an Nutzwert und Attraktivität gewonnen.

„Inzwischen dürfen wir unseren Platz sogar mit bis 150 Kilogramm schweren Modellen befliegen, was extrem schwer zu erwirken war“, sagt Jens Freidank. Das Vorstandsmitglied erinnert sich an nervenaufreibende Zeiten, in denen sehr viele Sicherheitsauflagen zu erfüllen waren. „Nach viel Bürokratie, Aufregung und starker finanzieller Belastung, sind wir jetzt für die Zukunft gewappnet und wollen künftig wieder mehr Zeit unserer Jugend und dem Nachwuchs widmen.“

Info: Flugfest auf dem Flugplatz Damelang am Sonnabend ab 10 Uhr. Der Eintritt ist frei. Mehr unter www.brandenburger-mfv.de

Von Michaela Weiss