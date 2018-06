Damelang

Auf dem Flugplatz in Damelang geht es weiter rund: Nur eine Woche nach dem 20. Flugfest des Brandenburger Modellflugvereins steigen am kommenden Wochenende wieder fliegende Modelle gen Himmel. Am Sonnabend und Sonntag finden auf dem Feld zwischen Damelang und Cammer die Deutschen Meisterschaften im Modellhubschrauber-Kunstflug statt.

„Es sind die besten Profis am Start“, verspricht der Vorsitzender des Modellflugvereins, Jens Freidank. Der rührige Verein hat Parkplätze eingerichtet und wird in den Pausen für ein interessantes Flugprogramm sorgen, das die Vereinsmitglieder vorführen werden. „Es versteht sich von selbst, dass bei uns der Eintritt frei ist“, ergänzt Freidank.

Piloten haben sich in Damelang wohl gefühlt

Der Modellflugverein ist jetzt zum zweiten Mal der Ausrichter einer Deutschen Meisterschaft. Im Vorjahr starteten ebenfalls Hubschrauber in den Klassen „F3N“, „F3c-GPC“ und „F3C“. Bei der letzten Klasse handelt es sich um klassischen Kunstflug mit Loopings und allem was dazu gehört. Die „GPC“-Klasse ist die Einsteigerklasse und „F3N“ etwas für Anspruchsvolle. Den Piloten hat es so gut gefallen, dass sie ihren Wettstreit auch in diesem Jahr in die Zauche verlegt haben.

Bei dem so genannten 3D-Fliegen wirbeln die Helis umher: Salti, Turns, Steig- und Sinkflug – alles wird geboten und eben auch die Musik-Kür, bei der die Kreativität und Synchronität benotet werden.

Die im Jahr 2017 ausgerichtete Meisterschaft war ausschlaggebend für die wiederholte Vergabe. Die Piloten lobten damals die gute Organisation und den Zuschauerzuspruch. „Besser als bei der Weltmeisterschaft“, sagte im Vorjahr Peter Döring, der als Betreuer der Modellflieger aus Pforzheim dabei war.

Info: Deutsche Meisterschaft im Modellhubschrauber-Kunstflug am Sonnabend und Sonntag auf dem Flugplatz in Damelang. Beginn ist jeweils um 8 Uhr, der Eintritt ist frei.

Von Andreas Koska