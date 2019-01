Ferch

Ein 47-jähriger Autofahrer verursachte am Dienstagnachmittag zwei Verkehrsunfälle und versuchte im Anschluss unerkannt zu flüchten. Der Mann fuhr auf der A10 in Richtung Frankfurt (Oder), als er auf Höhe einer Baustelle bei Ferch mit seinem BMW zunächst einen Mercedes seitlich streifte. Im Anschluss fuhr er von hinten auf einen Kleintransporter auf. Unbeeindruckt von den Unfällen setzte der Mann seine Fahrt fort und verließ an der Anschlussstelle Michendorf die Autobahn. Zwischenzeitlich hatte die Polizei bereits die Verfolgung des Fahrzeuges aufgenommen. Den Beamten gelang es, den Fahrer in Michendorf zu stoppen. Statt seiner Papiere zog der Mann ein Messer aus der Tasche. Die Beamten reagierten geistesgegenwärtig und konnten den Mann überwältigen, ohne dass es zu einer Gefährdung kam. Ein Atemalkoholtest beim Unfallfahrer ergab einen Wert von 2,48 Promille. Gegen den Mann wurden Anzeigen aufgenommen und er wegen seines Alkoholspiegels in medizinische Behandlung übergeben.

Von MAZonline