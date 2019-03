Groß Kreutz/H

Aus unbekannter Ursache hat am frühen Samstagmorgen eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Ahornstraße in Groß Kreutz/ Havel gebrannt. Gegen 6 Uhr hörten Bewohner einen Knall, weil Fensterscheiben zerborsten waren, berichtet die Brandenburger Polizei.

Anschließend schlugen Flammen aus einer Wohnung im Erdgeschoss. Die Bewohner alarmierten einander gegenseitig, sodass auch das in der Wohnung lebende Pärchen im Alter von 28 und 30 Jahren unverletzt ins Freie gelangen konnte.

Ein Großaufgebot der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren konnte den Brand laut Polizei zügig unter Kontrolle bringen.

Im Ergebnis blieben alle Bewohner und Einsatzkräfte unverletzt. In der nicht mehr bewohnbaren, zerstörten Brandwohnung entstand ein Sachschaden von mehreren 10.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat bereits die Ermittlungen aufgenommen. Spezialkräfte werden ab Montag zur Feststellung der Brandursache eingesetzt.

Von MAZ