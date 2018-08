Nahmitz

In der Gemeinde Kloster Lehnin steht die nächste Etappe im Feier-Marathon an. Die Ortsteile Emstal und Michelsdorf haben ihre Jubiläen zum 825-jährigen Bestehen schon erfolgreich hinter sich gebracht. Am Wochenende laden nun die Nahmitzer zum großen Fest.

Zweifelnde Blicke zum Himmel sollen sich noch unentschlossene Besucher sparen können. „Wir haben extra schönes Wetter gebucht“, sagt der Nahmitzer Ortsvorsteher Klaus Wendler. In der Hoffnung, dass die Bestellung bei Petrus angekommen ist, haben sich die Organisatoren einiges vorgenommen.

Großer Festumzug zum Auftakt

„Los geht es am frühen Sonnabendnachmittag mit einem Festumzug durch das Dorf“, sagt Wendler. Angeführt vom Spielmannszug aus Treuenbrietzen präsentieren sich unter anderem die Vereine des Dorfes. „Weitere Teilnehmer kommen auch aus anderen Ortsteilen der Gemeinde, so dass insgesamt etwa 20 Gruppen zu sehen sein werden“, sagt Wendler.

Fast jeder Nahmitzer kann den Umzug noch vor der eigenen Haustür genießen. Dann sollte der Weg aber zum Festplatz am Feuerwehrgerätehaus führen. Dort stehen die engagierten Nahmitzer aus Feuerwehrverein, Sportverein, der Ortsgruppe der Landfrauen und die Kleintierzüchter wieder parat, um allen Besuchern ein buntes Programm zu bieten.

Buntes Programm für die jüngsten Besucher

Auf die Kinder warten zahlreiche Aktivitäten. Am Stand des Nabu können Nistkästen gebaut werden, ein Kinderkarussell wird sich drehen, Hans-Günter Pittelkow zeigt eine Zaubershow, einige Tiere der Nahmitzer Kleintierzüchter warten auf Streicheleinheiten, Bastel- und Spielstände bieten Abwechselung.

Zwei Jahre lang wurde unter der Regie des Ortsbeirates und mit Vertretern aus allen Vereinen geplant. In der Woche vor dem Großereignis wird jetzt der Festplatz hergerichtet. „Darum kümmern vor allem die Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung unserer Feuerwehr“, sagt der Ortsvorsteher. Die älteren Herren bringen die Festwiese in Schuss und schrauben an der Freiluft-Kegelbahn, auf der am Sonnabend die Besten ermittelt werden sollen.

Ortschronik zum Jubiläum

Ein großes Projekt, das im Zuge der Jubiläumsvorbereitungen angestoßen wurde, war die Zusammenstellung einer Ortschronik. „Reinhard Wilke hat sich dort besonders verdient gemacht, ist in Archive gefahren, hat die Nahmitzer befragt und Fotos gesammelt“, sagt Klaus Wendler. Herausgekommen ist ein 176-Druckseiten-umfassendes Buch, am Festsonnabend zum ersten Mal zu haben sein wird.

Geschichten zu Schule, Handwerk, Landwirtschaft und vieles mehr, was einmal das Leben im Dorf bestimmte, sind nachzulesen. Natürlich auch die Legende um Sibold, den ersten Abt des Lehniner Zisterzienserklosters, der einst von slawischen Fischern aus Nahmitz erschlagen worden sein soll.

Die Feuerwehr existiert seit 85 Jahren im Ort

In der jüngeren Geschichte des Dorfes ist vor allem auch die Feuerwehr prägend. Die Floriansjünger verstärken das große Dorffest mit eigenen kleinen Jubiläen. Vor 85 Jahren hat sich die Nahmitzer Feuerwehr gegründet. Der unterstützende Feuerwehrverein existiert inzwischen auch schon seit 25 Jahren. Die Kinder- und Jugendabteilung kann ihr 20-jähriges Bestehen feiern.

Grund genug, zum großen Fest mit Sirene, Blaulicht und Martinshorn das Engagement aller Nahmitzer Feuerwehrgenerationen mit einer Einsatzvorführung richtig in Szene zu setzen. Dafür wurde extra ein kleines Holzhaus zusammengezimmert, dass die 23 Kinder und Jugendlichen aus dem Feuerwehrnachwuchs mit Unterstützung der aktiven Truppe löschen werden.

Das Festwochenende wird am Sonntag mit einem Gottesdienst in der Nahmitzer Kirche und anschließend auf dem Festplatz mit einem musikalischen Frühschoppen ausklingen.

Von Christine Lummert