Schlalach

Sonnig und mächtig warm war es vor 60 Jahren. „Die Hochzeitsgäste kamen in kurzen Hemden und Blusen.“ Daran erinnern sich Ursula und Willi Killat noch sehr gut. Am 19. März 1959 läuteten für die beiden die Hochzeitsglocken in der Kirche zu Schlalach. Danach stieg das große Fest im Gasthaus Just.

Große Familie zur Party dabei

Entsprechend kann nun am Dienstag Jubiläum gefeiert werden. An die 60 Gäste sind wieder mit dabei, wenn im Gasthof „Bimies Linde“ des Heimatdorfes die diamantene Hochzeit groß gefeiert wird. „Allein die Familie ist ja groß genug“, erzählt Willi Killat (81). Mit seiner ein Jahr älteren Frau zog er zwei Töchter und einen Sohn groß. Inzwischen gehören sieben Enkel und sechs Urenkel zur Großfamilie.

Verguckt ineinander hat sich das spätere Brautpaar bereits 1953. Damals kam Willi Killat, der aus Bergholz-Rehbrücke stammt, als 16-Jähriger als Hochzeitsgast seines Bruders nach Schlalach. „Beim letzten Tanz am frühen Morgen hat es gefunkt“, erinnert sich seine spätere Ehefrau. Es folgten immer wieder Treffen bei Feuerwehrfesten und zur Fastnacht. 1958 wurden dann die Hochtzeitspläne geschmiedet und ein Jahr später geheiratet.

Arbeitsreiches Leben

Ihr Arbeitsleben lang waren Ursula und Willi Killat in der Landwirtschaft tätig. Anfangs auf dem heimischen Hof ihrer Eltern in Schlalach, der 1960 in die Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft (LPG) einging. Fortan waren beide bei der LPG beschäftigt. Willi Killat als Techniker sowie Fahrer für Traktoren, Kräne und vieles mehr. Seine Frau arbeitete auf Feldern sowie im Stall und bugsierte zur Erntezeit auch Mähdrescher über die Felder.

Daheim waren immer auch noch private Tiere zu versorgen. Zudem schweißte die viele Arbeit beim Umbau von Haus und Hof zusammen. „Ein guter Zusammenhalt und immer füreinander da zu sein, ist wohl das Erfolgsrezept unserer langen Ehe gewesen“, sagt Willi Killat. „Und dass keiner von uns immer mit dem Kopf durch die Wand wollte“, ergänzt seine Frau.

Zwei Schicksalsschläge gemeistert

So meisterte das Paar auch zwei Schicksalsschläge gemeinsam. 1989 standen Scheune und Ställe des Hofes nach einem Blitzschlag in Flammen. Im Jahr 2008 dann schenkte Ursula Killat ihrem Mann ein zweites Leben. „Als ich einen Herzinfarkt hatte, zögerte sie nicht lange und reanimierte mich sofort. Das hat mir das Leben gerettet“, erzählt Willi Killat dankbar.

Heute nutzt das rüstige Seniorenpaar die Möglichkeiten, die ihm gesundheitlich noch gut gegeben sind. Mit dem Reisebus geht es regelmäßig auf Touren. Schwarzwald, Österreich. Südtirol und andere Ziele werden angesteuert.

Große Freunde der Blasmusik

Und auch daheim sind die beiden rund um ihr Heimatdorf viel auf Achse. Die Killats sind große Freunde der Blasmusik. Kaum ein Dorffest in der Fläming-Region wird ausgelassen. Kein Wunder also, dass auch zum eigenen Fest der diamantenen Hochzeit eine Blaskapelle angeheuert ist und die Fläming-Combo das Jubiläumspaar und seine Gäste in Schwung hält.

Von Thomas Wachs