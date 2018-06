Niemegk

Vier Personen sind am Dienstagabend zum teil schwer verletzt worden bei einem Unfall auf der Autobahn 9. Gegen 17.50 Uhr waren dort kurz hinter der Anschlussstelle Niemegk in Richtung Norden ein Gefahrgut-Laster und zwei Autos miteinander kollidiert. Zur Hilfeleistung ausgerückt waren vier Rettungswagen, zwei Notärzte sowie die Feuerwehren aus Niemegk und Dahnsdorf.

Am Heck des Gefahrgutlastwagens entstanden leichte Schäden. Der Stickstofftank blieb heil. Quelle: FFW Niemegk

Schwere Verletzungen zugezogen hatten sich drei Insassen eines Renaults aus Leipzig. Sie wurden mit Rettungswagen in zwei Potsdamer Kliniken gebracht. Der Fahrer eines zudem am Crash beteiligten Audis aus Düsseldorf wurde leicht verletzt und zur Behandlung in das Bad Belziger Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des mit Stickstoff beladenen Gefahrgutlasters blieb unverletzt. „Der Gefahrgut-Tank wurde nicht beschädigt“, sagt Tino Bastian, der Niemegker Amtsbrandmeister.

Auch dieser Audi aus Düsseldorf war in den Unfall verwickelt. Quelle: FFW Niemegk

Die Feuerwehrleute sicherte die Einsatzstelle, banden ausgelaufene Betriebsstoffe der Unfallfahrzeuge und beräumten die Fahrspuren der Autobahn von Trümmern.

Für die Dauer der Unfallaufnahme blieben die mittlere und rechte Fahrspur der dreispurigen Autobahn gesperrt. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen ohne größeren Stau. Zum genauen Unfallhergang ermittelt die Polizei.

Die beiden am Unfall beteiligten Autos wurden stark beschädigt. Sie mussten abgeschleppt werden. Bei dem Lastwagen entstanden leichtere Schäden am Heck des Sattelaufliegers.

Von Thomas Wachs