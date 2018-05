Klein Marzehns

Acht Tage nachdem die Freiwilligen Feuerwehren aus dem Hohen Fläming einen Waldbrand am Rande der A 9 in Richtung Leipzig gelöscht haben, war dort fast an gleicher Stelle am Pfingstmontag gegen 11 Uhr wieder eine Brandbekämpfung nötig. Aus bislang noch unbekannter Ursache hatte sich ein Baumstamm entzündet.

Flammen in 90 Minuten gelöscht

27 Kameraden aus Niemegk, Dahnsdorf, Mörz und Rädigke mussten deshalb anrücken. Rettungsdienst und Polizei waren ebenfalls vor Ort. Nach rund 90 Minuten war die flammende Gefahr gebannt.

Karambolage am Sonntag auf der A 9 bei Klein Marzehns, Richtung Süden Quelle: FFW Niemegk

Die Feuerwehrleute des Amtes Niemegk hatten somit keine beschaulichen Pfingstfeiertage. Denn schon am Sonntag Vormittag war ihre Unterstützung auf der Autobahn gefragt. Kurz vor der Baustelle nahe der Anschlussstelle Klein Marzehns sind drei Fahrzeuge aufeinander aufgefahren. „Die Insassen der Autos blieben alle unverletzt“, berichtet Amtswehrführer Tino Bastian.

Sechs Kilometer Stau im Rückreiseverkehr

Die Blauröcke sicherten sodann die Einsatzstelle, banden ausgelaufene Betriebsstoffe und beräumten die Piste. Etwa eine Stunde lang mussten die mittlere und rechte Fahrspur gesperrt bleiben. Ob des starken Rückreiseverkehrs nach DFB-Pokalfinale kam es gleich zu einem sechs Kilometer langen Stau.

Von René Gaffron