Rädigke

Voll das Leben, heißt das Motto der nächsten Lesung in der Fläming-Bibliothek zu Rädigke. Als Moderator begrüßt Moderator Bernd Fredrich am Freitagabend dort einmal mehr die Bestsellerautorin Adriana Altaras. Sie stellt ihr neues Buch „Die jüdische Souffleuse“ vor.

Jüdische Witze gegen Traurigkeit

Darin hört oder erzählt sich die Hauptakteurin immer dann jüdische Witze, wenn sie traurig ist. Die Hauptperson heißt Adriana Altaras und ist Opernregisseurin.

„Die jüdische Souffleuse“ heißt das neue Buch von Bestsellerautorin Adriana Altaras. Quelle: privat

Die reale Adriana Altaras ist neben ihren Tätigkeiten als Schauspielerin – zuletzt im Kroatien-Krimi des Fernsehens – und Buchautorin auch selbst wirklich Opernregisseurin. Ihr Buch ist also wieder sehr persönlich und fantasievoll. Nachdem sie in ihrem ersten Bestseller „ Titos Brille“ ihre Vergangenheit humorvoll beleuchtete und im zweiten Buch „Doitscha“ ihre Gegenwart mit Familie abbildete, berichtet sie nun von ihrer Arbeit. Dabei ist ihr Thema Nummer 1 – das jüdische Leben in Deutschland – wieder von entscheidender Bedeutung.

Übliche kleine Katastrophen

Mit viel Witz berichtet Altaras von den üblichen kleinen Katastrophen im normalen Opernalltag. Aber in diese „Betriebssatire“, die mit Tempo und guter Laune erzählt wird, bricht die tiefgehende Geschichte der überspannten und durchgedrehten Souffleuse hinein. Adriana wehrt sich erst, wird dann aber in die Vergangenheit dieser Susanne, der Sissele, der „Süßen“, dieser Holocaust-Nachgeborenen hineingezogen.

Ihr Lebenslauf ist verwirrend. Sie sucht ihre Familie. Ihr Vater arbeitete in einem KZ-Sonderkommando, denn Juden mussten es sein, die die Juden in die Verbrennungsöfen transportierten.

Roadtrip durch Europa

Daraus entwickelt sich ein Roadtrip durch Deutschland, Tschechien, Österreich bis hin nach Kanada und zurück. Und dazwischen streut Adriana Altaras immer wieder Persönliches ein: ihre Erinnerungen an das West-Berlin der frühen 1980er-Jahre, ihr Leben als Schauspielerin, Regie-Ideen für Opern, Probleme mit den Söhnen, die gerade das Haus verlassen. Also, das volle Leben.

Termin: Lesung mit Adriana Altaras „Die jüdische Souffleuse“, Freitag, 19 Uhr, Fläming-Bibliothek Rädigke. Karten unter 033848/60292.

