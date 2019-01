Raben

Das Keimzeit-Akustik-Quintett zeichnet für den musikalischen Jahresauftakt im Hohen Fläming verantwortlich. Ein dreitägiges Stelldichein auf der Burg Rabenstein ist dafür zur guten Tradition geworden. Die Wirtsfamilie Ebert unterbricht eigens deshalb am kommenden Wochenende die Winterruhe auf dem Steilen Hagen. Die Konzerte am Freitag und Sonnabend sind bereits ausverkauft. Das hat Dirk Tscherner der MAZ berichtet. Wie der Manager erklärt hat, gibt es für die Aufführung am späten Sonntagnachmittag noch einige wenige freie Restplätze im Rittersaal.

Extra-Proben in Lütte

Veranstaltungsort und –termin haben inzwischen eine gewisse Originalität entwickelt, die sich von den 15 bis 20 anderen Auftritten des Ensembles im Jahr unterscheidet. Deshalb habe sich das Quintett dieser Tage noch im Lütter Blockhaus-Studio von Jürgen Block zu Extra-Proben zusammengefunden, so heißt es. Natürlich werden die fünf Musiker die bekannten Stücke von den beiden seinerzeit in Norwegen und auf Malta eingespielten Alben „Midtsommer“ und „Albertine“ anstimmen. Aber nicht minder einige Neuigkeiten ausprobieren – Ausflüge zu den gern interpretierten Film- und Klassik-Melodien sind angekündigt.

Immerhin schon seit 2009 besteht die Formation. Sie war damals lediglich als eine Notlösung für die Gestaltung eines Polterabends bei guten Freunden gedacht. Längst hat sich die Kapelle jedoch als Dauerbrenner etabliert und erspielt sich durchaus exklusive Kulissen.

Norbert Leisegang als kreativer Kopf

Neben Norbert Leisegang (Gesang) als kreativem Kopf, Hartmut Leisegang (Kontrabass) und Martin Weigel (Gitarre) vom musikalischen Stamm komplettieren Schlagzeuger Christian Schwechheimer und Gabriele Kienast mit der markanten Violine in den Armen und dem steten Lächeln im Gesicht die Besetzung. Sie lässt nicht nur Freiraum für manch inhaltliche Inspiration und die anderen Klangfarben bei den „Keimzeit“-Hits, mit denen das Publikum einmal mehr rechnen darf. Sondern darüber hinaus schafft das Quintett mit seiner augenscheinlichen Spielfreude gerade bei den drei Auftritten in dem historischen Gemäuer sowohl auf als auch vor der Bühne eine sehr vertraute Atmosphäre.

„Keimzeit“-Album erscheint demnächst

Gleichwohl achten die Künstler darauf, dass die Differenz zur Band, deren aktuelles Studioalbum „Das Schloss“ in Kürze erscheinen soll, allemal erkennbar bleibt. Vor dem Hintergrund soll 2019 nun im besten Sinne des Wortes endgültig eingeläutet werden.

Info: Keimzeit-Akustik-Quintett am Freitag und Sonnabend, 20 Uhr, sowie Sonntag, 18 Uhr, auf der Burg Rabenstein. Vorverkauf unter anderem in der Tourist-Information Bad Belzig, Am Markt 10, 033841/3879910.

Von MAZ