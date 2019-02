Grabow

Mitten in der Nacht schnitten Unbekannte auf der A9 die Plane eines polnischen Sattelzugs auf. Der LKW stand in Fahrtrichtung Berlin auf der Raststätte „ Fläming Ost“ in der Gemeinde Mühlenfließ. Diebe drangen hier in das Fahrzeug ein und klauten aus einem Karton Schuhe und Textilien, die für den Online-Modehändler Zalando bestimmt waren.

Während der Tat schlief der Fahrer in seiner Kabine und bemerkte den Diebstahl erst bei der Abfahrtkontrolle. Die Polizei sicherte Spuren, hörte Zeugen an und geht von einem schweren Bandendiebstahl aus.

Von Maz