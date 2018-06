Niemegk

Kinderfest, Oldtimer-Ausstellung, Trödelmarkt – die Niemegker haben sich bei ihrem diesjährigen Stadtfest nicht lumpen lassen und das ganze Wochenende eine große Sause gefeiert. Natürlich durfte dabei auch der traditionelle Festumzug nicht fehlen.

Dieser hat sich dann auch pünktlich auf die Minute am Sonntagnachmittag in der Niemegker Bahnhofstraße in Bewegung gesetzt. Angeführt von Amtsdirektor Thomas Hemmerling, Niemegks Bürgermeister Hans-Joachim Linthe und Pfarrer Daniel Geißler ist der Tross durch die Großstraße hin zum Schützenplatz marschiert.

Dort angekommen, folgte die offizielle Begrüßung der zahlreich erschienen Gäste. Der Pfarrer hat die Gelegenheit genutzt, um mit einer großen Orgelpfeife Salut zu blasen. Es ist sein Dank für die große Spendenbereitschaft der Einwohner bei der Sanierung der Kirchenorgel. Der Niemegker Schützenverein wiederum feuerte Salutschüsse zu Ehren des Schützenkönigspaares und des Bürgerschützenkönigs ab, die einen Tag zuvor ermittelt worden waren.

Ein Lob für die Gastfreundschaft

„Wir kommen immer wieder gern nach Niemegk – die Gastfreundschaft ist ausgezeichnet“, lobt Herbert Rost bei Kaffee und Kuchen. Der 65-Jährige war ehemals in Niemegk zu Hause – jedoch nicht im hiesigen, sondern in der kleinen Gemeinde Niemegk bei Bitterfeld. Die Orte wurden noch in den 1950er Jahren postalisch oft verwechselt. Bis das Sachsen-Anhaltinische Niemegk in den 1970er Jahren der Kohle geopfert und abgebaggert wurde. Seit zwei Jahren pflegen die Niemegker von hier und dort freundschaftliche Bande.

Zu den Einwohnern, die das Treiben nicht nur genießen, sondern auch aktiv mitgestalten, gehört Hans Jürgen Esser. Zwischen Zweirädern und Automobilen hat er seinen Traktor geparkt. Zum ersten Mal ist er mit dem Fahrzeug auch im Festumzug mitgefahren. Seit 1992 in Niemegk zu Hause, ist diese Art des gesellschaftlichen Engagements für ihn zu einer Herzenssache geworden.

Vom Boot auf den Traktor

„Es macht mir einfach Spaß“, so der 71-Jährige, der von Berlin nach Niemegk zog. In der Hauptstadt hatte sein Herz jedoch noch für den Bootssport geschlagen. „Mangels Wasserstraßen im Hohen Fläming musste ein anderes Hobby her“, bemerkt der Fernmeldeassistent im Ruhestand und erklärt damit zugleich, weshalb er mittlerweile Traktor fährt.

Bürgermeister Hans-Joachim Linthe ist, als sich der Tag dem Ende neigt, zufrieden. „Alle Veranstaltungen waren sehr gut besucht“, freut er sich. Zugleich spricht er den ortsansässigen Gewerbetreibenden, Vereinen und Institutionen, die den Trubel sponsern und nach Kräften unterstützen, seinen Dank aus.

Von Christiane Sommer