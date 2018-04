Stadtpolitik - Entscheidung über Zukunft der Litfaßsäule vertagt

Die Litfaßsäule, die einst im Bereich der Apotheke in der Niemegker Großstraße 76 gestanden hat, soll nach Meinung des Bau- und Wirtschaftsausschusses der Stadt nicht wieder aufgestellt werden. Die Abgeordneten haben sich in ihrer Sitzung am Dienstagabend dafür ausgesprochen, die Säule – die nicht besonders ansehnlich sei und kaum genutzt werde – zu entsorgen.

Dagegen hat in der anschließenden Sitzung der Stadtverordneten jedoch Ines Maager gestimmt. „Wir können nirgends etwas aufhängen“, sagt sie. „Und den Standort am Schützenplatz finde ich gar nicht so schlecht, weil der wird von den Leuten wahrgenommen und das Familienzentrum wird dann auch in diesem Bereich sein und könnte die Säule nutzen.“

Beschluss ist schließlich vertagt worden

Die Abgeordneten haben sich schließlich darauf geeinigt, dass das Amt prüfen solle, was eine andere Werbemöglichkeit kosten würde und wie diese aussehen könne. Der ursprüngliche Beschluss, der die Festlegung eines neuen Standortes für die demontierte Litfaßsäule vorgesehen hat, ist vertagt worden.

Vor acht Jahren habe der Unternehmer Christian Pietrucha zwei Litfaßsäulen für die Stadt auf eigene Kosten angeschafft und aufstellen lassen, erläutert Bauamtschef Thomas Griesbach. Diese seien zwar der Stadt übereignet worden, um die Bestückung der Säulen habe sich Pietrucha jedoch weiterhin selbst gekümmert – wer also Plakate kleben wollte, musste sich an ihn wenden.

Säulen müssten noch in Sondernutzungssatzung aufgenommen werden

Eine der Säulen steht bis heute im Bereich der Großstraße 58. Die zweite Säule habe bis Dezember 2017 im Bereich der Apotheke gestanden, sagt Griesbach. Aufgrund einer Havarie der dort verlaufenden Versorgungsleitungen musste die Säule abgebaut werden und sollte an diesem Standort auch nicht wieder aufgestellt werden. Sie sei seitdem am Schützenplatz zwischengelagert.

„Beide Säulen waren auch nicht in die Sondernutzungssatzung der Stadt aufgenommen worden“, sagt Griesbach. „Wenn das nachträglich passieren soll, dann muss die Stadt sich auch um die Säule, die jetzt noch steht, kümmern – wäre also für das Auf- und Abhängen und die Wartung der Säule verantwortlich.“ Vorher sei allerdings erst noch zu klären, ob die Säule aktuell auf Privatgelände stehe – sie müsste dann auf öffentlichen Grund umgestellt werden.

Von Josephine Mühln