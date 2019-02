Raben

Der Name Gabler war am Sonnabend in Raben in aller Munde. Der Rabener Halt’ Durch Club (RHDC) hatte zum Programm geladen und der Saal war wieder voll. Es war der zweite von drei karnevalistischen Abenden der aktuellen Saison im Gasthaus Hemmerling. Am kommenden Sonnabend folgt die letzte – aber bereits ausverkaufte – Veranstaltung. Wesentlichen Anteil am Gelingen des dreifachen Spektakels hat in diesem Jahr die Familie Gabler aus Hohenwerbig.

Zur Galerie Der Rabener Halt’ durch Club (RHDC) bringt jetzt ein gefeiertes Programm auf die Bühne. Bei drei Aufführungen geht es drei Stunden lang hoch her.

Sie stellte mit Heiko II. und Michaela I. nicht nur das Prinzenpaar. Den Hoheiten gehören mit der Rede und dem Tanz traditionell gleich zwei wichtige Programmpunkte. Außerdem sind Michaela und Heiko Gabler seit einigen Jahren bei den Heißen Miezen aktiv. Heiko Gabler ist dabei sogar eine echte Innovation, schließlich bestand die Tanzgruppe vor ihm ausschließlich aus Frauen. „Ich bin der Kater unter den Miezen“, sagt der 49-Jährige, der die Auftritte mit den Frauen sichtlich genießt.

Auch die Töchter sind aktiv

Doch sind nicht nur die Erwachsenen der Familie Gabler karnevalistisch aktiv. Aus ihren Reihen wirken im Programm zudem die achtjährige Tochter Selina, die mit den Minikids tanzt, und die 20-jährige Madleen mit. Sie schwingt für die Young Ladies und die Heißen Miezen das Tanzbein.

Michaela und Heiko Gabler sind das neue Prinzenpaar in Raben. Quelle: Stefan Specht

Dass Michaela und Heiko Gabler das diesjährige Prinzenpaar in Raben sind, ist für Florian Schulze ein echter Glücksfall. Immerhin musste sich der Präsident des RHDC so in diesem Jahr nicht auf die sonst oft übliche Suche nach seinen Majestäten machen. „In so einem kleinen Ort wie Raben ist das nicht so einfach“, erzählt Schulze. Denn in den mehr als 30 Jahren der Aktivitäten des RHDC waren alle Paare aus Raben und viele aus den Nachbarorten schon Mal dran als Hoheiten im Karneval.

Hoheiten haben sich selbst gemeldet

„Super ist es da, dass sich Michaela und Heiko selbst bei mir gemeldet haben“, erzählt Florian Schulze. Das vorherige Prinzenpaar Antonia Block und Sebastian Jacob hatten ihre Nachfolger schon im vorigen Jahr gefragt, ob sie sich dieses Amt vorstellen könnten. Die Antwort war zunächst geteilt. Michaela Gabler war sofort begeistert. Ihren Mann musste sie indes davon erst noch überzeugen.

Überzeugend im Programm des RHDC sind in diesem Jahr wieder einmal die Sportler. Sie schaffen es sogar schaffen, mehr als eine Zugabe geben zu dürfen. Die Bütten sind generell etwas politischer geworden, aber nicht weniger gut als sonst. Uwe Förster alias der Oberförster ist nach einer Pause nun auch wieder dabei im Programm, was viele Fans besonders freuen dürfte.

Drei Stunden volles Programm

Nach insgesamt drei Stunden ist das ausschweifende Programm der Karnevalisten mit dem letzten gemeinsamen Tanz beendet und die Gäste haben noch Zeit, selbst die Tanzfläche zu erobern. Wer das Glück hatte, Karten für die kommende Veranstaltung am 23. Februar zu ergattern, kann sich beim RHDC dann noch einmal auf einen bunten Mix aus mitreißenden Tänzen und tollen Bütten freuen.

Doch damit ist in Raben längst noch nicht genug gefeiert. Zwei Wochen später warten die Rabener Karnevalisten nämlich dann noch mit einer Premiere auf. Erstmals steigt am 9. März eine Weiberfastnacht.

Von Stefan Specht