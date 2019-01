Im Dorfgemeinschaftshaus Marzahna wird die Fastnacht am Samstag, 19. Januar gefeiert. Dabei ist auch die Band „Fläming-Combo“, deren Mitglieder singen und Schlagersongs spielen. Der Spielverein Marzahna und die Platzmeisterinnen Natalie und Annemarie Friedrich laden ein. Los geht es um 20 Uhr.

Partystimmung herrscht auch in Mörz. Hier beginnt der Einlass zum Fastnachtstanz am Samstag um 20 Uhr, dabei sorgt die Gruppe „Let´s Dance“ für Musik. Die Party startet eine Stunde später im beheizten Festzelt auf dem Sportplatz. Hier findet Sonntag ab 15 Uhr auch der Kindertanz bei Kaffee und Kuchen statt.

In Brachwitz startet das traditionelle Event am Samstag ab 20 Uhr. Dann wird in der Gaststätte „Zum Stern“ gefeiert. Ein DJ soll mit seiner Musik für viele Tänze sorgen. Das traditionelle Zimpern beginnt am Sonntagmorgen um 10 Uhr, ebenfalls vor der Kneipe und mit musikalischer Begleitung.

In Bardenitz startet der Partymarathon Freitag um 20.30 Uhr mit der Jugendfastnacht im Sportsaal Pechüle. Samstag beginnt das traditionelle Zempern um 9 Uhr in der Bardenitzer Musikantenschänke. Am Abend geht es ab 20 Uhr im Sportsaal Bardenitz ausgelassen zu. Hier soll die Band „Kirschallee“ die Gäste begeistern, heißt es in der Ankündigung.

Der harte Kern trifft sich in Bardenitz am Sonntag um 9 Uhr noch einmal in der Musikantenschänke und wertet die Ereignisse der Feiern fachmännisch aus. Zusätzlich kann ab 14 Uhr bei Kaffee und Kuchen im Sportsaal das Tanzbein geschwungen werden. Dann will der Akkordeonspieler Manuel Meier mit seiner „Steirischen Harmonika“ für Stimmung sorgen.