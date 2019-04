Neuendorf

Auch wenn es am Montag so gefeiert wurde – ein Erfolg ist die jetzt endlich gelungene Lösung der Probleme um die Skandal-Mülldeponie nur in einer Hinsicht. Die riesigen Abfallberge sind verschwunden. Nach 20 Jahren Bürokratie. Das ist am Ende positiv. Negativer Beigeschmack der ganzen Thematik war über die gesamten Jahrzehnte hinweg jedoch die Machtlosigkeit der Behörden. Da gibt es einen gehörigen Fehler im System, wenn es Kriminellen so leicht gemacht wird, wenn sie den Rechtsstaat nur geschickt genug nutzen müssen für ihre kriminellen Machenschaften. Zweimal umgezogen, einmal Insolvenz angemeldet – und schon sind die Spuren zu allen verantwortlichen Akteuren verwischt. Dies für die Zukunft zu ändern, darin liegt die eigentliche Herausforderung. Das sollten alle Beteiligten aus dem Debakel gelernt haben. Dabei geht es auch um konsequentere Kontrollen. Die dafür nötigen Personalstellen dürften sich mit mehr als sieben Millionen Euro, die jetzt in Neuendorf flossen, locker finanzieren lassen. Und Neuendorf ist nur einer von diversen Problemfällen im Land Brandenburg, der uns alle als Steuerzahler nun sehr teuer zu stehen gekommen ist.

Von Thomas Wachs