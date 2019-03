Klein Marzehns

Bei einem Unfall auf der Autobahn 9 ist am frühen Montagmorgen ein Autofahrer verletzt worden. Gegen 5.30 Uhr waren die Rettungskräfte alarmiert worden, nachdem zwischen Klein Marzehns und Niemegk ein Geländewagen von der dreispurigen Piste abgekommen war. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf der Fahrerseite im Straßengraben liegen.

Zur Galerie Auf der Autobahn 9 ist am Montagmorgen ein Geländewagen im Straßengraben gelandet. Bei dem Unfall ist der Fahrer verletzt worden.

„Erste Meldungen, wonach eine Person eingeklemmt worden sein sollte, bestätigten sich glücklicherweise nicht“, teilt Tino Bastian, der Amtsbrandmeister von Niemegk mit. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle ab. Neben den Kräften aus Niemegk, Dahnsdorf und Mörz waren der Rettungsdienstler und Notarzt sowie die Autobahnpolizei im Einsatz. Der Einsatz wurde gegen 6.30 Uhr beendet.

Am Auto entstand Totalschaden. Beschädigt wurde auch ein Wildzaun, der von dem Unfallauto durchbrochen wurde. Die Autobahn verfügt an der Unfallstelle über keine Schutzplanke am Fahrbahnrand.

Zum genauen Unfallhergang ermittelt die Polizei. Detailliertere Angaben lagen am Morgen noch nicht vor.

Von Thomas Wachs