Lühnsdorf

Wie wird man Platzmeister beim Fastnachten? Die Antwort ist einfach: Man wird von den Vorgängern gefragt. So lief es jedenfalls in Lühnsdorf. In diesem Jahr haben dort Sandra Fuhrmann und Marcus Müller aus Werdermühle den Job inne. Sie sorgen am Sonnabend für Stimmung im Landhaus „Alte Schmiede“.

Erstmals haben die beiden Platzmeister auch den ganzen Trubel mit organisiert, für den die Dorfgemeinschaft verantwortlich zeichnet. Alle haben sich vorab oft getroffen und einen Plan entworfen.

Perfekt geeignet für die Premiere

Eine Premiere gab es in diesem Jahr mit dem Kindertanz am Samstagnachmittag, bevor am Abend dann die Erwachsenen in Feierlaune zu versetzen waren. Für den Kindernachmittag waren Sandra Fuhrmann und Marcus Müller perfekt geeignet, denn auch im normalen Leben haben die beiden mit Kindern zu tun. Sandra Fuhrmann ist Erzieherin in der Tagesstätte „Hasenbande“ in Brück. Marcus Müller ist Referendar in der Grundschule Treuenbrietzen.

Als Platzmeister sorgten Sandra Fuhrmann und Marcus Müller auch bei der Premiere des Kinderfaschings in Lühnsdorf für gute Stimmung. Quelle: Eva Loth

Zumindest er war auch schon mehrmals als Platzmeister aktiv, während das Amt für Sandra Fuhrmann eine Premiere war. Doch ganz unerfahren ist auch sie nicht, was die Faschingszeit betrifft. In Brück-Trebitz geboren, ist sie mit dem Fastnachten aufgewachsen.

Auch das Zimpern gehört dazu

Auch in Lühnsdorf wird regelmäßig dazu eingeladen. Auch das Zimpern gehört dazu. Dann wird von Tür zu Tür gegangen und ein Schnäpschen von den Bewohnern eingefordert. Auch die Wirtsleute der Alten Schmiede unterstützen die Tradition seit langem. „Sie sind sehr hilfreich“ bestätigen Sandra Fuhrmann und Marcus Müller. Immerhin finden die Veranstaltungen bereits zum 17. Mal im Landhaus statt. Anfangs noch im kleinen Saal an der Gaststätte. Inzwischen hat die Fastnachtsgesellschaft mit der ausgebauten Scheune einen größeren Raum zur Verfügung.

Zunächst noch etwas schüchtern

Diesmal waren dort die Kinder beim Tanz noch etwas schüchtern. Da gelang es selbst den Platzmeistern nicht, sie auf die Tanzfläche zu bekommen, obwohl sich DJ Marcel Radon aus Luckenwalde mit seiner Musikauswahl alle Mühe gab. Viele warteten wohl noch auf ihre Gesichtsbemalung, die ihr Kostüm vervollständigen sollte.

Andrea Kamischke aus Rädigke hatte beim Schminken der kleinen Faschingsgäste in Lühnsdorf viel zu tun. Quelle: Eva Loth

Da hieß es Schlange stehen. Andrea Kamischke aus Rädigke hatte viele bunte Farben und einige Vorlagen dabei. Aus denen konnten sich die Kinder ihre Lieblingsmaske aussuchen, die dann perfekt auf das Gesicht gemalt wurde. So verwandelte sich die kleine Lina in ein wunderschönes Einhorn.

Beim Rucki-Zucki steigt die Stimmung

Aufgeweckter ging es dann schon zu, als der DJ den altbekannten Tanz Rucki-Zucki auflegte. Aber so richtig in Fahrt kamen die Kinder erst bei der Polonäse Blankenese. Angeführt von Platzmeister Marcus Müller, ging es quer durch den Saal. Dabei wurden schließlich immer mehr Kinder, aber auch Eltern und Großeltern in den Zug aufgenommen. Und zum Abschluss flogen nicht nur die Löcher aus dem Käse, sondern auch Tüten mit Gummibärchen durch den Saal.

Da kam selbst der Platzmeister ordentlich ins Schwitzen. Gespannt warteten alle nun auf die vorbereiteten Spiele. Sandra Fuhrmann hatte ein Spiel aus ihren Kindertagen mitgebracht. An einem Kochlöffel waren mit einer Schnur kleine Autos befestigt. Die Kinder mussten um die Wette die Schnur aufrollen. Das wollten alle nicht nur einmal, sondern mehrmals probieren. Und Verlierer gab es nicht. Alle durften einmal in den Korb mit Süßigkeiten greifen.

Auch die Platzmeister Sandra Fuhrmann und Marcus Müller musste um die Wette Autos herankurbeln. Quelle: Eva Loth

Zum krönenden Abschluss verdonnerte DJ Marcel Radon auch die Platzmeister zu einem Wettbewerb gegeneinander. Vielleicht können die Männer besser mit Autos agieren. Aber mit dem Kochlöffel konnte Sandra Fuhrmann definitiv besser umgehen. Sie hatte ihr Auto am schnellsten abgeschleppt. Zur Strafe musste Marcus Müller als Vortänzer agieren. Zum Titel „Macarena“ legte er vor und die Kinder warn begeistert dabei. Alle wischte sich hinterher die Schweißtropfen von der Stirn. Die Kinder waren nun so richtig in Fahrt gekommen und sprangen zum Ententanz froh über die Tanzfläche. Das Eis war gebrochen und alle hatten sichtlich ihren Spaß.

Von Eva Loth