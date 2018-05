Niemegk

Bei schönstem Sonnenschein hat sich die Niemegker Robert-Koch-Grundschule am Freitag erneut an der Aktion „Wir laufen für Unicef“ beteiligt. Zuletzt waren Schüler und Lehrer vor drei Jahren für den guten Zweck gelaufen. „Wir haben 195 Schüler an der Schule und es sind fast alle dabei“, freut sich Schuldirektor Norbert Glowe.

Die Jungs und Mädchen der Klasse 4b kennen das Prozedere bereits – beim letzten Unicef-Lauf sind sie noch als Erstklässler an den Start gegangen. „Jeder Schüler bekommt eine Laufkarte und dann sucht er sich Sponsoren wie Familienmitglieder oder Bekannte“, erklären Jordan Moritz und Laura Haseloff. „Die Sponsoren tragen sich in die Karte ein und legen fest, wie viel Geld sie pro gelaufener Runde spenden wollen“, ergänzen Lilly Sophie Thiele und Freundin Lilly Kienow.

Spendenbetrag wird aufgeteilt

Am Ende wird der Spendenbetrag aufgeteilt: Eine Hälfte kommt der Kampagne „Wasser wirkt“ zugute und die andere Hälfte geht an die Schule. „Unsere Sponsoren geben so um die fünf Euro pro Runde“, erzählt Pauline Neue und Klassenkamerad Julian Gensicke nickt zustimmend. Er und seine Kumpels Florian Tietz, Nico Großkopf und Endrik Schallert wollen diesmal jeweils fünf bis zehn Runden schaffen. „Aber Natalie will 40 Runden schaffen“, ruft Anne Kienow sogleich. „Naja, in der ersten Klasse habe ich zehn Runden geschafft, also will ich diesmal 40 schaffen“, antwortet Natalie Geißler daraufhin. Eine Runde ist 400 Meter lang.

Mit dem Geld will die Schule unter anderem moderne Musikinstrumente anschaffen. Die Aussicht darauf motiviert die Schüler, wie Kimi Schmidtko zugibt. „Und wir machen auch für die Kinder mit, damit sie sauberes Wasser haben“, ergänzt Paula Opitz. Denn mit der Kampagne „Wasser wirkt“ sollen 500 000 Kinder in unterschiedlichen Ländern mit sauberem Trinkwasser versorgt werden.

Teilnahme stärkt die Schulgemeinschaft

„Soziales Engagement ist wichtig und die Teilnahme an der Aktion stärkt unsere Schulgemeinschaft“, sagt Direktor Norbert Glowe. „Die Kinder sind der Sache gegenüber aufgeschlossen und auch die Resonanz durch die Eltern war sehr gut. Viele Schüler wachsen hier über sich hinaus.“

Und so weiß Glowe noch eine Anekdote vom letzten Lauf zu erzählen. „Ein Vater hat gedacht, sein Sohn schafft nur eine Runde und hat deshalb als Spende 50 Euro eingetragen. Am Ende hat der Junge sechs Runden geschafft – alles eine Frage der Motivation.“

Schule und Eltern haben für das leibliche Wohl gesorgt

Für das leibliche Wohl aller Läufer und Zuschauer haben Eltern und Schule gemeinsam gesorgt. So hat der Kuchenstand eine große Auswahl an süßen Leckereien geboten und wer sich deftig stärken wollte, der ist am Grill fündig geworden.

Schirmherr von „Wir laufen für Unicef“ ist der Fußballer Mats Hummels. Weitere Aktionen des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen sind „Lesen für Unicef“ und „Dein Pfand rettet Leben“.

Von Josephine Mühln