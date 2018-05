Klein Marzehns

Um am Dienstagmorgen an die Unfallstelle auf der Autobahn 9 zu gelangen, musste die Freiwillige Feuerwehr aus dem Amt Niemegk richtig zupacken. Um an die Unfallstelle zu gelangen, war es nötig die Mittelleitplanke zerlegen.

In einer Baustelle nahe der Abfahrt Klein Marzehns war in den frühen Morgenstunden ein Laster in zwei Pkw gerast. Dabei war ein Autofahrer ums Leben gekommen. Zwei weitere erlitten Verletzungen.

Da der Unfall in einer Baustelle geschah, mussten die Retter über die Gegenfahrbahn an den Einsatzort geführt werden. Auch zu Fuß ging es zur Unfallstelle.

Kaum war diese Unfallstelle geräumt, krachte es am Nachmittag schon wieder. Bei dem Unfall waren am Dienstagnachmittag drei Lastwagen aufeinander gefahren. Dabei wurden – wieder in Höhe der Anschlussstelle Klein Marzehns – zwei Menschen verletzt, einer davon schwer.

Erneut musste die Feuerwehr ausrücken, die Aufräumarbeiten zogen sich bis in die frühen Morgenstunden hin. Seit Mittwochmorgen, etwa 3.00 Uhr, seien alle Sperrungen aufgehoben, teilte die Polizei mit.

Von MAZ