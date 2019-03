Niemegk

Der Fernseher läuft bei Heide-Marie Grünthal nur selten. Lieber macht sie es sich abends mit einem guten Buch auf der Couch oder im Bett gemütlich. „Ich lese viel und ich lese schnell“, sagt die 76-Jährige und lächelt.

Künftig hat sie für ihr Hobby wieder mehr Zeit. Denn mit dem Umzug der Niemegker Bibliothek ins neu gebaute Domizil des Familienzentrums in der Straße der Jugend geht Heide-Marie Grünthal in den Ruhestand. 19 Jahre als ehrenamtliche Leiterin der Bücherstube in der Großstraße liegen dann hinter ihr.

Ausbildung mit Fernstudium

Besonderen Wert hat die 1999 aus Berlin Zugezogene immer auf die persönliche Beratung ihrer Leser gelegt. „Mit der Zeit wusste ich, was jeder liest und wollte gerne die Bücher raussuchen, die zu demjenigen gepasst haben“, erzählt Heide-Marie Grünthal. „Ich habe mich immer über viele Leser gefreut – besonders auch über Kinder – und hatte Spaß daran, die Leser mit meinen Empfehlungen zu überzeugen. Viele sind dann gar nicht mehr zu den Regalen hin – sondern nahmen einfach mit, was ich für sie rausgesucht hatte.“

Die Bibliothekarin kann sich noch gut erinnern, wie sie im April 2000 immer häufiger das „Geschlossen“-Schild an der Tür der Bibliothek gesehen und sich schließlich für die ehrenamtliche Tätigkeit beworben hat. Die passende Ausbildung dazu hatte sie über ein Fernstudium absolviert.

Bibliothek seit den 60er-Jahren

„Wir waren sehr froh darüber, dass Heide-Marie Grünthal die Bibliothek am Leben erhalten hat“, erinnert sich Niemegks Bürgermeister Hans-Joachim Linthe. „Schließlich gibt es die Einrichtung mindestens seit den 60er-Jahren – vielleicht auch schon länger.“

Gefragt nach einer Anekdote aus der vergangenen Zeit, erinnert sich Heide-Marie Grünthal sogleich an ein kleines Mädchen, das regelmäßig zusammen mit seiner Mutter in die Bibliothek gekommen ist – und es immer sehr schön fand. „Ich habe sie dann selbst das Ausleihdatum in die Bücher stempeln lassen. Und irgendwann erzählte mir die Mutter, dass sie auch für zu Hause einen Stempel kaufen musste, weil ihre Tochter Bibliothek spielen wollte.“

Rund 400 registrierte Leser In der Niemegker Bibliothek waren immer rund 400 Leser registriert. Die meisten von ihnen waren Stammleser, über die Heide-Marie Grünthal nach altem Prinzip die Übersicht behalten hat. Jeder bekam eine Karteikarte zugeordnet, auf der Ausleihe und Rückgabe vermerkt worden waren. Der Bestand der Niemegker Bibliothek belief sich auf rund 3000 Bücher. Darüber hinaus waren DVDs und Hörbücher zur Ausleihe vorrätig.

Ohnehin habe sie stets einen guten Kontakt zur Schule und zur Kita gehalten. Die Kinder seien häufig mit Lehrern und Erziehern da gewesen, sie habe ihnen vorgelesen und über verschiedene Bücher gesprochen. Auch dass sie anschließend selber schmökern durften, habe das Interesse der Jüngsten geweckt. „Viele sind hängen geblieben – auch die, die vorher nichts von der Bibliothek wussten – und später wiedergekommen.“

Als Jurorin beim Lesewettbewerb der Grundschule hat Heide-Marie Grünthal ebenfalls regelmäßig Schützlinge getroffen, die in ihrer Bibliothek die ersten Schritte in der Welt der Bücher gemacht haben. „Da waren immer Kinder dabei, die am Ende zu den besten Lesern gehörten“, erzählt sie sichtlich stolz.

An Wünschen der Leser orientiert

Ihr Bestand speiste sich alle Jahre hauptsächlich aus dem Medienzentrum Potsdam-Mittelmark in Lehnin, nur ein paar Bücher kamen über Spenden in die Bibliothek. „Ich habe mich an den Wünschen der Leser orientiert und auch selbst regelmäßig informiert, was neu ist und für uns interessant sein könnte. Oder ich habe einfach in Lehnin Bescheid gesagt, dass sie was Neues schicken sollen“, sagt Heide-Marie Grünthal.

„Es gab viele Frauen, die gerne Krimis oder Familiengeschichten gelesen haben“, erzählt die gelernte Säuglings- und Kinderkrankenschwester weiter. Nur Frauen? „Gefühlt ja. Es kamen aber auch Männer – ich würde sagen im Verhältnis vielleicht 60 zu 40. Und die Männer dann eher im Rentenalter.“

Erhalt von Bibliotheken ist wichtig

Heide-Marie Grünthal selbst liest am liebsten Künstlerbiografien und Familiengeschichten mit historischem Hintergrund – Krimis dagegen gar nicht. Besonders in Erinnerung geblieben sind ihr die Biografien über die mexikanische Malerin Frida Kahlo, die deutsche Malerin Paula Modersohn-Becker und Gabriele Münter, Künstlerin des Expressionismus und langjährige Lebensgefährtin des russischen Malers und Grafikers Wassily Kandinsky. „Das Buch über sie lese ich bereits zum zweiten Mal – und habe dennoch wieder so viel Neues rausgefunden“, verrät sie.

Der weitere Erhalt von Bibliotheken – auch und gerade in kleineren Orten – ist nach Ansicht der 76-Jährigen aus mehreren Gründen wichtig. „Es gibt viele Leute, die gerne lesen – aber irgendwann sind die Regal zu Hause voll“, sagt sie. „Natürlich spielt auch das Finanzielle eine Rolle: Die Menschen sind froh, dass es diese Ausleihmöglichkeiten gibt.“ Und es sei wichtig, Kinder frühzeitig an die Lektüre von Büchern ranzuführen – als Alternative zum Smartphone.

Von Josephine Mühln