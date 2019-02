Niederwerbig/Jeserig

Der Fastnachtstrubel im Hohen Fläming ist voll im Gange. Am Wochenende geht es in vielen Dörfern rund bei der Traditionspflege.

So laden die Platzmeister sowie der Sport-, Traditions- und Feuerwehrverein Niederwerbig/ Jeserig für Sonnabend ab 20.30 Uhr zum Tanz mit Dobbys Liveband ein. Gefeiert wird in der ehemaligen Gaststätte in Niederwerbig. Am Sonntag wird sodann gezimpert. Start ist dazu um 10 Uhr in Jeserig.

Lehnsdorf: Zur Weiberfastnacht wird für Sonnabend nach Lehnsdorf eingeladen. Der Trubel startet um 14.30 Uhr mit dem Kindertanz in Kostümen. Zum Fastnachtstanz der Erwachsenen mit der Band „Let’s Dance“ ist Einlass ab 20 Uhr.

Lüsse: Die Fastnacht in Lüsse wird gefeiert am Sonnabend zunächst mit dem Kindertanz. Er startet um 14.30 Uhr im Gasthaus „Alte Scheune“ im Hotel der Familie Sternberg. Dort geht es am Abend auf Einladung des Feuerwehrvereins dann ab 19.30 Uhr rund auch für die Erwachsenen.

Garrey: Jugendfastnacht gefeiert wird am Sonnabend in Garrey. Dort spielt ab 19.30 Uhr die Band „Inflagranti“ im Dorfgemeinschaftshaus aus. Gäste aus dem Dorf und der Nachbarergion sind willkommen.

Von MAZ