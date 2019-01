Rädigke

Ein holländischer Jäger hat bei einer Treibjagd bei Rädigke einen Wolf erschossen. Die vom Jagdleiter gerufene Polizei nahm Anzeige auf wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Denn Wölfe gehören in Brandenburg zu den streng geschützten Wildtieren. Jetzt muss die Staatsanwaltschaft Potsdam entscheiden. „Davon hängen weitere Ermittlungen ab“, teilt Polizeisprecher Oliver Bergholz mit.

Wie der Jagdleiter und der betroffene Jäger gegenüber der Polizei angaben, fiel der tödliche Schuss am Freitag während einer Drückjagd. Diese fand nach Informationen der MAZ am Freitag und Sonnabend bei Rädigke statt mit zahlreichen Jagdgästen im Revier von Franz-Clemens Hoff aus Brück. Er war auch der Jagdleiter, bestätigt er.

Auch ein Warnschuss half nicht

Der holländische Jagdgast habe mit dem Schuss seine Hunde retten wollen. Diese seien von dem Wolf angegriffen worden und hätten sich auch durch Schreie, Pfiffe und schließlich einen Warnschuss nicht vertreiben lassen, heißt es in der Schilderung der Jäger.

Kurz nach Beginn der Jagd, am Freitag gegen 14 Uhr, seien Meldungen über Wölfe im Treiben eingegangen. „Ein Wolf zog auf zehn Meter an einem holländischen Jagdgast vorbei. Selbstverständlich schoss der Jäger in dieser Situation nicht“, schildert der Jagdleiter gegenüber der MAZ. An der Jagd nahmen rund 80 Personen teil, erzählt Hoff. In der Einweisung seiner seit Jahren bekannten Gäste habe er informiert, welches Wild aktuell geschossen werden darf. „Dass der Wolf nicht geschossen werden darf, ist ja europaweit bekannt bei Jägern“, sagt Franz-Clemens Hoff.

Jagdhunde sind verletzt

Der Wolf habe nicht von den Hunden abgelassen. Neben einem Drahthaar waren nach Aussage des Jagdleiters weitere Hunde beteiligt, die verletzt wurden. „Der Jäger – selber Hundeführer – sah keine andere Chance mehr, um zu verhindern, dass Hunde getötet werden. Er sah einen rechtfertigenden Notstand gegeben und gab einen gezielten Schuss auf den Wolf ab“, heißt es in der Schilderung Hoffs. Der Wolf wurde getötet.

Rückendeckung für das Verhalten des Schützen gibt es vom Geschäftsführer des Bauernbundes Brandenburg, Reinhard Jung, wie Biobauer aus Lennewitz am Montag mitteilte. „Der Jäger hat absolut korrekt gehandelt. Gleich ob Jagdhund oder Zuchtkalb – es ist das Recht jedes Tierhalters, besonders wertvolle Tiere in Notwehr gegen angreifende Wölfe zu verteidigen. Der betroffene Jäger hat unsere volle Solidarität“, sagt Jung.

Jagdbehörde noch nicht eingebunden

Bei der Kreisverwaltung war der Vorfall am Montag noch nicht offiziell bekannt. „Weder die Untere Jagdbehörde noch ich als ehrenamtliche Wolfsbeauftragter sind bisher eingebunden“, sagte Torsten Fritz von der Jagdbehörde. Daher könne er „keine Stellungnahme abgeben, ohne die Fakten zu kennen“.

Ein Wolfsbeauftragter aus der Nähe von Königs Wusterhausen sei vor Ort gewesen, erzählt Franz-Clemens Hoff. Der Kadaver des Wolfs wurde im Auftrage des Beauftragten zur weiteren Untersuchung abtransportiert. Vorübergehen für die Ermittlungen der Polizei eingezogen wurde die Waffe des Jagdschützen, erklärt der Jagdleiter.

Kritisch gesehen wird die Tötung des Wolfes von Naturschützern. „Hier wurde gleich gegen mehrere Gesetze des Jagdrechts sowie auch gegen das Naturschutz-Gesetz verstoßen“ , sagt Jürgen Hauschke von der „Initiative für die Natur“ in Bad Belzig. Die Gruppe, die aus der Ortsgruppe des Wolfsschutzbundes Deutschland hervorgegangen ist, wolle nun Anzeige erstatten, sagte Hauschke der MAZ.

Naturfreund Jürgen Hauschke betreibt in Bad Belzig eine Hütte als Informationspunkt auch zum Wolfsschutz im Fläming. Quelle: Christiane Sommer

Aus seiner Sicht gebe es bei den Schilderungen zum Hergang des Jagdvorfalls „zu viele Ungereimtheiten“. Wölfe seien vorab gesichtet und Hunde trotzdem freigelassen worden. „Das wirkt wie eine provozierte Aktion“, so Hauschke.

Pferdehalter ohne Panik vor dem Wolf

Von der Treibjagd und dem Vorfall mitgekommen hat auch Susann Junge in Grubo. Sie betreibt einen Therapiehof und verurteilt die Tötung des Wolfes. Zum Hof gehören auch Ponys und Pferde, die auf Koppeln am Dorfrand weiden. Trotz zweier Vorfälle mit gerissenen Schafen in Dorfnähe, sehen Susann Junge und ihr Partner Matthias Rottler die Anwesenheit von Wölfen in Dorfnähe oh Panik. „Wir müssen unsere Tiere schützen oder mit dem Risiko leben, dass es auch mal einen Wolfsangriff gibt“, sagt Junge. „Solange es in Wäldern noch genügend Wild gibt, das nicht gegen Geld von Jagdgästen weggeschossen wird, habe ich da keine übermäßige Sorge, dass der Wolf uns gefährlich wird“, sagt die Nutztierhalterin.

Wölfin wurde 2017 erschossen

Einen ähnlichen Jagdzwischenfall im Fläming, der zum Tod einer Wölfin führte, hatte es im November 2017 bei einer Gesellschaftsjagd bei Groß Briesen gegeben. Ein Dänischer Jäger musste sich verantworten.

Von Thomas Wachs