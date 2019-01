Niemegk

Wegen Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt die Polizei nach einer Auseinandersetzung in der Silvesternacht in Niemegk. Dort hatte ein 33-Jähriger mit einer Schreckschusspistole auf eine Jugendgruppe geschossen und dabei mit Leuchtmunition.Geschossen einen 17-Jährigen am Hals verletzt. Der Junge erlitt Verbrennungen zweiten Grades. Er musste von Rettungskräften ambulant behandelt werden.

Zu dem Angriff kam es am frühen Neujahrsmorgen gegen 1.40 Uhr in der Grabenstraße. Eine Gruppe von circa zehn Jugendlichen hatte dort in der Nähe des Spielplatzes am Schützenplatz Feuerwerkskörper gezündet. Eine Rakete geriet außer Kontrolle und schlug in der Nähe einer Personengruppe ein, die in der Nähe vor einem Wohnhaus stand. Daraufhin zückte eine Person aus dieser Gruppe eine Schreckschusswaffe und verschoss mehrere Schuss Leuchtmunition in Richtung der Jugendgruppe. Dabei wurde der 17-Jährige getroffen.

Die alarmierte Polizei konnte einen 33-Jährigen ermitteln, der im Verdacht steht, die Waffe abgefeuert zu haben. Es stellte sich bei den Ermittlungen heraus, dass die Schreckschusspistole nicht registriert ist. Zudem konnte der Schütze keine waffenrechtliche Erlaubnis vorweisen. Daher nahm die Polizei Anzeige gegen den Mann auf und beschlagnahmte zudem die Pistole.

Von Thomas Wachs