Raben

Rund 300 Gäste hat das Frühlingswetter zum Kartoffeltag ins Naturparkzentrum nach Raben gelockt. „Ich schätze mal, dass etwa 50 gezielt wegen der Pflanzkartoffeln gekommen sind“, berichtet Juliane Wittig vom Naturparkverein „Hoher Fläming“.

„Wir haben seltene, besondere Sorten in Zusammenarbeit mit dem Verein zur Erhaltung und Rekultivierung von Nutzpflanzen in Brandenburg (VERN) angeboten. Bamberger Hörnchen, Rosa Tannenzapfen, Rote Emmalie und Blauer Schwede waren die beliebtesten Sorten“, zählt Juliane Wittig auf.

Kartoffeln auf dem Balkon

Außerdem seien Heideniere, Violetta, La Ratte und Bintje im Angebot gewesen. „ Leonie Goethe, unsere Freiwillige, hatte einen Handzettel vorbereitet, auf dem stand, wie man Kartoffeln im Eimer anbauen kann“, so Wittig. „Das kam sehr gut an, weil einige – vor allem Gäste aus Berlin – sich gefreut haben, dass sie mal Kartoffeln auf dem Balkon anbauen können.“

Wer Lust hat, selbst mal eine besondere Sorte auszuprobieren, kann noch Kartoffeln im Naturparkzentrum erwerben – solange der Vorrat reicht. Ein Netz mit zehn Saatkartoffeln kostet vier Euro. Die Kartoffeln sind bio oder unbehandelt aus konventionellem Anbau.

Wann eine Kartoffel zu ernten ist, zeigt das Laub der Kartoffelpflanze an. Als Faustregel gilt: Etwa zwei bis drei Wochen nachdem das Kraut abgestorben ist, sind die Kartoffeln reif genug für die Ernte. Das gilt allerdings nicht für die Frühkartoffel, die, wie ihr Name erahnen lässt, früher geerntet werden kann – frühstens aber nach 60 Tagen.

So schön ist die Kartoffel

Wem das alles zu mühsam ist, der kann die Kartoffel auch einfach als Zierpflanze anlegen. Die Kartoffel trägt nämlich schöne weiße, rosa oder lila Blüten, die einen gelben Blütenkern umschließen. Dieser ist aber nicht genießbar und löst Bauchschmerzen, Schweißausbrüche und Atemnot aus.

Eine blühende Kartoffel im Garten von Sabine Bohle in Dossow. Quelle: Madlen Wirtz

Das mussten im 16. Jahrhundert auch Fürsten schmerzlich lernen. Damals wusste man noch nicht viel über die von Seefahrern aus Südamerika mitgebrachte Knolle. So galt die Kartoffel lange Zeit als ungenießbar.

Kartoffelehre

Im 18. Jahrhundert gab hingegen Friedrich der Große die sogenannten „Kartoffelbefehle“. Dabei ging es nicht um kollektive Bauchschmerzen, sondern um den gezielten Anbau von Kartoffeln, um eine Hungersnot zu überstehen.

Die bewegte Geschichte der Kartoffel wird in Amerika am 13. April gewürdigt. Am „International Plant Appreciation Day“, (Internationaler Tag der Pflanzenwürdigung) steht in diesem Jahr die Kartoffel im Fokus, teilt die Kartoffel-Marketing GmbH in einer Mitteilung mit. Sie versteht sich als „Bündnis der Kartoffelprofis“.

Von Jan Russezki