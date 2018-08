Raben

Obwohl der Kreislandfrauenverband Potsdam-Mittelmark (KLV) mit 270 Mitgliedern der größte in ganz Brandenburg ist, gibt es im Hohen Fläming bislang nur die Ortsgruppe in Ragösen. Das könnte sich aber bald ändern. Frauen aus Raben überlegen, eine eigene Ortsgruppe zu gründen. „Der Ausgangspunkt ist der diesjährige Flämingmarkt“, berichtet Lehrerin Heidrun Specht, die sich dafür engagieren möchte. Bei den vorbereitenden Zusammenkünften entstand die Idee, eine Plattform für Frauen zu schaffen.

Die Fühler schon ausgestreckt

Heidrun Specht hat die Fühler schon ausgestreckt und ist dabei auf die Landfrauen als geeignete Institution gestoßen. „Ich dachte ursprünglich, dass man Bäuerin sein muss, um beitreten zu können“, erzählt die Pädagogin. Bei einer ersten Zusammenkunft in Raben, zu der 23 Frauen aus Raben gekommen waren, hat die Geschäftsführerin des KLV, Kornelia Hurttig, den interessierten Damen erläutert, dass dies mitnichten so sei. „Es geht allgemein um Frauen im ländlichen Raum, die etwas für sich, das Dorf und die Gemeinschaft tun und bewegen wollen“, sagte die KLV-Chefin. Dabei erzählte sie, dass ihre Ortsgruppe einst entstand, als die Turngruppe aufgelöst worden ist und man einen festen Rahmen haben wollte.

Stammtisch verlor an Resonanz

Ähnlich ist es auch in Raben. Vor Jahren gab es dort noch einen Stammtisch, der jedoch an Resonanz verlor. Eine Gruppe von etwa sechs Frauen trifft sich zwar immer noch vierteljährlich, aber einige wollen mehr. „Wir sind wirklich eine starke Vertretung, agieren in ganz Deutschland, somit sind wir eine starke Vertretung für die ländlichen Regionen", betonte Nicole Tall. Die 27-Jährige ist die Vize-Vorsitzende des KLV in Potsdam-Mittelmark mit Sitz in Ragösen und eine seltene Spezies als junge Frau in den Reihen der Landfrauen. „Ich glaube, ich hätte sonst nie so viele spannende Frauen aller Generationen kennen lernen dürfen“, sagt Tall beeindruckt. Sie warb vor allem um junge Frauen, von denen einige in Raben zuhörten. Nicole Tall, die in Brück-Ausbau wohnt, gehört der Ortsgruppe Ragösen an.

In Alt Bork gibt es Landmänner

Dort sind viele Frauen versammelt, bei denen im Ort keine Ortsgruppe existiert. Seit neuestem auch vier Mitglieder aus Potsdam-Nord und drei aus Bücknitz-Ziesar, wo sich die Ortsgruppen aufgelöst haben. Jetzt gibt es 14 Ortsgruppen der Landfrauen sowie in Alt Bork auch eine Gruppe Landmänner.

Die Gründung der angestrebten Ortsgruppe im Flämingdorf Raben wird jedoch noch einige Zeit dauern. Zuerst wollen die Akteure den Flämingmarkt am 8. und 9. September in ihrem Dorf abwarten. Wenn dann etwas Ruhe einkehrt ist, möchten sie erneut darüber nachdenken. „Die ersten Reaktionen waren positiv. Ich glaube schon, dass wir unsere Ortsgruppe gründen werden“, sagt Heidrun Specht überzeugt.

Von Andreas Koska