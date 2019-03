Niemegk

Das sah zum Glück nur für einen Moment gefährlich aus. Denn aus ungeklärter Ursache ist ein Auto am Sonnabend gegen 9.45 Uhr auf der A 9 nach Berlin in Brand geraten. Die Flammen entwickelten sich im Motorraum des BMW. Der Fahrer steuerte den Rasthof Fläming-Ost an und verließ den Wagen selbstständig. Er blieb unverletzt.

Beamte der Michendorfer Autobahnpolizei nahmen bei Eintreffen gleich mittels Feuerlöscher die erste Brandbekämpfung vor. Die Kameraden der freiwilligen Feuerwehren Dahnsdorf und Niemegk haben dann vollständig abgelöscht und ausgelaufenes Öl gebunden.

Die Flammen hatten sich im Motorraum entwickelt. Quelle: FFW Niemegk

Gefahr für die Tankstelle gleich nebenan habe nicht bestanden, sagte Amtsbrandmeister Tino Bastian. Für die Dauer des von Einsatz war jedoch ein Teil der Rastanlage bis kurz nach 11 Uhr gesperrt.

Von René Gaffron