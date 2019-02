Rabenstein

Für Florian Schulze endet am Samstag die anstrengendste Zeit – und gleichzeitig beginnt die schönste des Jahres. Der Präsident des Rabener Karnevalsvereins Halte-Durch-Club (RHDC) muss organisieren und delegieren.

So kurz vor dem Start der Saison ballt sich die Arbeit. „Das ist im Vorfeld der ersten Sitzung schon immer relativ anstrengend“, sagt Schulze. „Aber wenn es dann am Samstag losgeht, dann ist alles wieder gut. Dann merkt man, dass sich der Aufwand wieder gelohnt hat“.

Um halb acht am Samstag fällt endlich alle Last von Schulze ab. Dann startet der Club, der vor 33 Jahren aus einer Feierlaune herausgegründet wurde, in seine närrische Zeit des Jahres. An drei Samstagen hinter einander wird im Gasthaus Hemmerling in der Dorfstraße gefeiert. Dann treten Tanzgruppen auf, dann versuchen Büttenredner den Saal zum Lachen zu bringen und der Ortschronist erzählt seine Sicht des Jahres.

Am Freitag bei der Generalprobe lernt der Club das Prinzenpaar kennen

Und das neue Prinzenpaar des Clubs wird vorgestellt. Bis zur Generalprobe am Freitag kennt das nämlich nur der Präsident. „Ich erkundige mich vorher im Umfeld des Vereins, frage rum und versuche eine möglichst gute Lösung zu finden“. Am Freitag dann üben alle beteiligten Gruppen noch einmal zusammen ihre Nummern ein. „Dann erfahre auch ich zum ersten Mal, was die anderen Gruppen geplant haben“, sagt Schulze.

Die Gruppen, die von anderen, befreundeten Karnevalsvereinen aus der Umgebung zu Gast sind, kennt Schulze aber schon jetzt. In diesem Jahr ist unter anderem wieder das Belziger Männerballet dabei.

„Sie treten bei uns auf, wir treten bei Ihnen auf“, sagt Schulze. „Da ist mittlerweile schon eine gewisse Freundschaft entstanden“. Außerdem kommt auch die „Partytruppe“ des Klein Marzehnser Karnevalsverein vorbei und auch der Niemegker Karnevalsclub kommt mit seinen Funken. „So tauscht man sich aus. Das ist mittlerweile schon ein Stück Tradition“.

Wobei natürlich auch der Rabener Club längst schon nicht mehr ausschließlich aus Bewohnern des Ortes besteht. Waren es zu den Gründungszeiten in der Tat die Rabener, die das Programm auf die Beine stellten, so gesellten sich mit der Zeit Kinder und Erwachsene aus den umliegenden Orten wie Rädigke, Klein- und Groß Marzehns, Grubo, Klepzig und Niemegk dazu – auch am Samstag beim Auftakt in die diesjährige Saison.

Die Karten sind übrigens schon für alle drei Veranstaltungen beinahe vergriffen. „Das ging wirklich schnell“, sagt Schulze. Eventuell sind noch Restkarten zu haben. Wer Interesse hat, kann im Gasthaus Hemmerling unter 033848 60218 nachfragen.

Von Ansgar Nehls