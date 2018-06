Rädigke

Etwa 15 000 Kilometer legt Martin Schulze jedes Jahr mit seinem Rad zurück – und zwar beruflich. Schulze ist Fahrradkantor. Der freie Kirchenmusiker radelt also von Ort zu Ort, um dort Orgel zu spielen. Quer durch Ostdeutschland ist er dafür unterwegs. Am Mittwoch macht er Station in Rädigke.

„Meine Saison läuft von Mai bis September. Finanziert wird das Ganze über feste Sätze oder die Kollekte“, hat Schulze einst in einem Interview erzählt. „Alle zwei Wochen versuche ich, nach Hause zu fahren, um meine Frau und Kinder zu sehen. Ich schätze, dass ich bislang auf 4000 bis 5000 Orglen gespielt habe – vor allem in den neuen Bundesländern.“ Schulze geht davon aus, dass es in Deutschland ungefähr 50 000 Orgeln gibt.

Instrument aus dem 19. Jahrhundert

Und nun wird Martin Schulze auf der Rädigker Orgel spielen. Das in der Mitte des 19. Jahrhunderts erbaute Instrument lädt in besonderer Weise dazu ein, kleinere Werke sowohl aus der Barockzeit als auch der frühen Romantik darzustellen.

Und so erklingen in diesem Orgelkonzert Werke von Dietrich Buxtehude und Johann Sebastian Bach sowie Musik von Franz Liszt und Joseph Gabriel Rheinberger.

In Greifswald hat er Kirchenmusik studiert

Auf seinen Reisen hat Schulze, der in Greifswald Kirchenmusik studiert hat, schon Instrumente in den verschiedensten Zuständen gesehen. „Viele sind von Schimmel oder Holzwürmern befallen oder stark abgenutzt. Es kommt oft vor, dass ich vor einem Konzert schnell etwas kleben muss. Ich musste auch schon mal einen toten Vogel aus der Pfeife ziehen.“

Info: Konzert mit dem Fahrradkantor Martin Schulze in der Rädigker Kirche am Mittwoch, 6. Juni, um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Von Josephine Mühln