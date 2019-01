Rädigke

Der Abschuss eines Wolfes bei einer Jagd in der Nähe von Rädigke erregt die Gemüter. Zwar ist Kadaver noch nicht eingehend untersucht worden und hat die Staatsanwaltschaft Potsdam nicht entschieden, ob sie ein Verfahren eröffnet.

„Das Verfahren liegt noch bei der Polizei. Wir sind deswegen nicht auskunftsfähig“, sagte die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft in Potsdam, Sarah Kress-Beuting. In der Bevölkerung gehen die Meinungen weit auseinander.

Wie berichtet, hatte ein holländischer Jagdgast am Freitag bei einer Drückjagd einen Wolf erschossen, der seine Hunde attackiert hatte.

In einem Leserbrief an die MAZ wirft Matthias Rottler aus Grubo eine Reihe für ihn offener Fragen auf: „Wieso, wenn wie man hört, die vier Wölfe vorher gesehen wurden, wurden die Hunde laufen gelassen?“, will er unter anderem wissen. Er kritisiert die „Meinung in der Tierhaltergemeinde und der Jägerschaft, die nichts lieber täte, als den Wolf zu bejagen“.

„Da haben Jagdhunde nicht zu wildern“

Thorsten Kahle schreibt dazu auf der Facebookseite der MAZ Bad Belzig: „Der Wolf ist ein geschütztes Tier. Da haben Jagdhunde nicht zu wildern. Der Jäger sollte seine Hunde im Griff haben. Ich hoffe, es hat Konsequenzen für den Jäger.“

Ronny Birkefeld hält dagegen: „Drückjagden sind sinnvoll, um Abschusspläne zu erfüllen. Ich möchte die Hetzer erleben, wenn nächstes Jahr die Lebensmittel das Dreifache kosten, weil der Wildschaden immer größer wird.“

„Es ist nie der böse Wolf gewesen“

Nicole Kettler ärgert sich über den strengen Schutzstatus: „Es hatte einen Grund, dass der Wolf abgewandert ist. Es war kein Platz mehr für ihn in dicht besiedelten Orten. Wer es letztendlich ausbadet, ist der Wolf selbst, auch wenn er lediglich seiner Natur folgt. Es ist nie der böse Wolf gewesen. Der Mensch muss immer an der Natur herumschrauben und sie aus ihrem Gleichgewicht reißen. Also müssen wir auch mit den Auswirkungen umgehen können.“

Widerspruch erntet sie von Frank Simon: „Der Wolf ist nicht abgewandert , sondern er wurde wie so viele andere Tierarten gezielt ausgerottet.“

„Der Wolfsbestand wächst rasend schnell“

Nicole Liß bangt mit den Nutztierhaltern: „Der Wolfsbestand wächst rasend schnell. Wie lange soll noch gewartet werden? Er ist nicht mehr gefährdet, so dass er einen gesonderten Schutz benötigt. Ich denke, es wird weitere dieser Notfallsituationen geben.“

Der Deutsche Jagdverband (DJV) nimmt den Vorfall in Rädigke nach eigenen Angaben sehr ernst und fordert eine schnelle und lückenlose Aufklärung der Geschehnisse. Und: „Wir brauchen dringend Rechtssicherheit für alle Jägerinnen und Jäger. Sie müssen wissen, wie sie sich in einem derartigen Notstand verhalten sollen“, teilte DJV-Präsident Hartwig Fischer mit einer Erklärung mit.

Von MAZ