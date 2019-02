Raben

Möglichst vielseitig erblühen soll der Hohe Fläming bald auch wieder am Rande landwirtschaftlich genutzter Flächen und an Wegen. Die Naturparkverwaltung stellt jetzt hochwertiges Saatgut zur Verfügung, damit Landwirte auf ihren Flächen Blühstreifen oder ganze Blühflächen anlegen können. Diese bunt blühenden Areale sollen vor allem dazu beitragen, die Insektenvielfalt im Naturpark wieder zu erhöhen.

Saatgut wird spendiert

„Interessierte Landwirte können sich jetzt bei uns in Raben im Naturparkzentrum melden und bekommen das Saatgut spendiert“, erklärt Naturparkleiter Steffen Bohl gegenüber der MAZ. Erste Interessenten gebe es. Seine Verwaltung unterstützt in diesem Jahr die Anlage von insgesamt 20 Hektar Blühflächen und gibt fachliche Beratung dazu. Das Land Brandenburg stellt für diese Initiative 5000 Euro bereit.

Rote Listen schlagen Alarm

So soll für mehr Vielfalt gesorgt werden, um vor allem Insekten wieder zu mehr Lebensraum zu verhelfen. „Nach Angaben des Bundesumweltministeriums ist der langfristige Trend für alle bisher in den Roten Listen bewerteten Insekten bei 45 Prozent der Arten rückläufig“, erklärt Steffen Bohl. „Bei den für intakte Gewässer wichtigen Zeigerarten, den Köcherfliegen, liege der Rückgang sogar bei 96 Pronzent“, so der Leiter des Naturparks. Er sieht dringenden Handlungsbedarf.

Im Hohen Fläming gibt es immer weniger Wege, die am Rande Platz für Blühstreifen hätten. Quelle: Steffen Bohl

Auch im Naturpark Hoher Fläming gebe es nämlich immer weniger Randstreifen an Ackerflächen. Auch seien viele Flurstücke von Wegen, die früher Äcker begrenzten oder teilten und auf denen Ackerwildkräuter wuchsen, in den vergangenen Jahrzehnten mehr und mehr in Ackerflächen umgewandelt worden. Das hat Folgen: „Unter dem Verlust von diesen für sie geeigneten Lebens- und Nahrungsräumen leiden viele Blütenbestäuber“, heißt es in einer Erklärung des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft zum Hintergrund des Förderprogramms.

Aktiv gegen das Insektensterben

Ziel der lokalen Akteure im Naturpark Hoher Fläming ist es insbesondere auch, durch die Bereitstellung des Saatguts für die Blühflächen und Blühstreifen entlang der beliebten Wanderwege für mehr Blüten und damit das Summen und Brummen von Insekten zu sorgen.

Von mehr Blütenreichtum profitieren Wildbienen, Schmetterlinge und Käfer. Auch am Boden lebende Insekten finden dort Rückzugsräume. Sie fördern die Humusbildung und sind damit unersetzbar für die Bodenfruchtbarkeit der landwirtschaftlichen Flächen. „Nicht zuletzt besetzen Insekten Schlüsselstellen im natürlichen Nahrungsnetz, von denen Vögel, Fische, Fledermäuse und andere Säugetiere direkt oder indirekt abhängig sind“, heißt es vom Ministerium.

Cammer ist schon gut dabei

Einige Akteure aus der Landwirtschaft unterstützen die Idee für Blühstreifen bereits im Hohen Fläming und darüber hinaus. So gibt es bei Cammer 100 Hektar Blühwiesen, angelegt durch die Agrargenossenschaft Planetal. Dort hat zudem Imker Heiko Drafz um seine Bienenvölker herum kurzerhand selbst Samen ausgestreut und eine Blühwiese angelegt.

Im Sommer vorigen Jahres hatte Brandenburgs Umweltminister, Jörg Vogelsänger ( SPD), ein weiteres Projekt im Landkreis gewürdigt. Er verlieh den Brandenburger Naturschutzpreis an den Beelitzer Blühstreifen-Verein. Dieser hatte mit seinen blühenden Projektflächen im Naturpark Nuthe-Niepitz Handlungsmöglichkeiten gegen das Insektensterben präsentiert.

Interessenten für eine Förderung der Blühstreifen können sich melden in der Naturparkverwaltung Raben. Ansprechpartnerin ist Jantje Blatt unter 033848/60001 oder per E-Mail unter jantje.blatt@lfu.brandenburg.de.

Von Thomas Wachs