Bardenitz

Am Wochenende ist auf dem Gelände des Schützenvereins knapp ein Hektar Ödland zum Raub von Flammen geworden. Die Gras- und Heidefläche an der Landesstraße 812 zwischen Bardenitz und Niebel war am Sonnabend gegen 17.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Da eine Selbstentzündung ausgeschlossen werden konnte, ermitteln die Kriminalisten zum Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung. Das geht aus einer Mitteilung der Polizeidirektion West hervor. Der Brandort sei zu dem Zweck ausführlich dokumentiert worden.

40 Kameraden haben gelöscht

Die Freiwilligen Feuerwehren Bardenitz, Marzahna, Niebel und Treuenbrietzen waren vor Ort. Die 40 Kameraden haben den Brand von allen Seiten gelöscht und zügig unter Kontrolle gehabt, erklärt Stadtwehrführer Olaf Fetz. Das zusätzlich alarmierte Löschfahrzeug aus Niemegk wurde nicht mehr gebraucht.

Es war –nach dem Katastrophensommer 2018 –der erste Vegetationsbrand dieses Jahres. Der Schaden hielt sich noch in Grenzen, weil Trockenheit und Wind noch nicht so dramatisch waren, wie die Blauröcke berichten..

Von René Gaffron