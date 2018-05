Niemegk

Die Evangelischen Kirchengemeinde Niemegk lädt für Sonntag zum vierten Radwandergottesdienst ein. Bei diesem Ausflug mit dem Fahrrad und dem Kremser werden am 6. Mai diverse Dorfkirchen auf dem Weg besucht.

„Die Route führt in diesem Jahr über die Landesgrenze hinweg nach Boßdorf in Sachsen-Anhalt, von dort weiter über Garrey und Zixdorf zurück nach Niemegk“, erklärt der Niemegker Pfarrer Daniel Geißler. Start ist um 12.30 Uhr an der Kirche in Niemegk. Von dort geht es nach Boßdorf, wo um 14 Uhr Station gemacht wird. Dem sanierten Gotteshaus in Garrey wird gegen 15 Uhr ein Besuch abgestattet.

Zur kleinsten Kirche Brandenburgs

Dort wartet erst ein kultureller Leckerbissen, denn Autorin Lea Streisand liest den Radfahrern aus ihrem Roman „Im Sommer wieder Fahrrad“ vor. „Danach folgen die kulinarischen Leckerbissen bei Kaffee und Kuchen im Café Lehmann“, kündigt Geißler an. Der Weg führt sodann weiter nach Zixdorf zur kleinsten Kirche in Brandenburg. Den Abschluss bildet die Johanniskirche in Niemegk mit anschließendem Grillen im Pfarrgarten.

Start und Endpunkt des Radwandergottesdienstes ist die Johanniskirche in Niemegk. Quelle: privat

Für Teilnehmer die sich nicht auf den eigenen Drahtesel schwingen möchten, hat Siegfried Mahlow aus Klein Marzehns in diesem Jahr wieder die Pferde angespannt.

Rund 80 Teilnehmer in den Vorjahren

In vorherigen Jahren lockte die Aktion mehr als 80 junge und ältere Interessierte mit Drahteseln und Pferdekutsche zur Gottesdiensttour. „Die Idee dahinter ist ein Gottesdienst auf dem Weg, auf dem Besinnung, Bewegung und Gesang miteinander verbunden werden“, erklärt Daniel Geißler. „Für viele gibt es dabei die Gelegenheit, die wunderschönen Dorfkirchen unserer Flämingdörfer erstmals kennen zu lernen“, sagt der Niemegker Pfarrer.

Von Thoms Wachs