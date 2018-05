Schlalach

„Das ist hier wie ein großes Gartenfest“, freut sich Isolde Lütge. Sie ist mit ihrem Mann trotz des Windes per Fahrrad aus Treuenbrietzen nach Schlalach gekommen ist: „Eine gute Gelegenheit und ein gutes Ziel, sich mal wieder auf das Rad zu setzen.“ Ihr Ziel: das Pfingstdingsfestival im kleinen Vierseitenhof in der Schlalacher Mittelstraße 12. Von dem hatten sie eher zufällig erfahren, nun da sie vor Ort sind, stellt sich Begeisterung ein.

Tatsächlich ist die Atmosphäre familiär locker. Entspannt sind auch die Hunde, die hier zu Hause sind oder mitgebracht wurden. Sie schlafen ruhig vor der Bühne. Eine Katze umstreicht derweilen die Tische und interessiert sich für den selbst gebackenen Kuchen.

Offene Bühne für junge Talente

Organisiert wird das Festival seit 2012 vom Medien - und Kulturverein Schlalach (Muks). Zunächst waren es vor allem Berliner Freunde von Gaby Amann und Gerald Klein, die sich beteiligten. Heutzutage machen vor allem Schlalacher und Treuenbrietzener mit. Immerhin 38 Mitglieder hat der Verein. „Pfingsdings“ heißt das Festival, weil die Mitwirkenden während der ersten Planungen immer nur vom Pfingsdings geredet hatte. Außerdem prägt sich der Termin gleich mit ein. „Das ist ein Vereinsfest, wichtig ist uns aber auch der Begriff Festival“, erzählt die Initiatorin und erklärt: „Darum geht es uns, Kultur live vorzutragen und zu erleben.“ Neben eigenen Auftritten und denen geladener Gruppen besteht immer wieder die Möglichkeit, selbst auf die Bühne zu gehen. Das kann mit Musik sein, aber auch mit Gedichten oder Comedy.

Die Hunde nehmen an der Bühne ihre Plätze ein. Quelle: Andreas Trunschke

Vera Keel und Lutz Kettnaker aus Brück-Trebitz, die als Duo „Ver a Luz“ internationale Chansons singen, nehmen das Open-Stage-Angebot gern an. „Ver a Luz“ spielt nicht nur auf die Vornamen der beiden an, sondern ist portugiesisch und bedeutet „das Licht sehen“. Kein Zufall, denn Keel ist Portugiesin und beide lebten lange in diesem Land. Von dem Pfingsdingsfestival in ihrer heutigen Nachbarschaft haben auch sie nur zufällig erfahren. Sie haben sich gemeldet und dürfen gleich das Festival eröffnen: „Wir wussten ja nicht, was uns hier erwartet.“

Zwei hauseigene Angebote begeistern am Nachmittag

Weiter geht es mit zwei „hauseigenen“ Angeboten. Zunächst begeistert der Schlalacher Muh-si-Chor. Der Name weist auf die Tradition des Kuhdorfes hin. Unter Leitung der gelernten Kirchenmusikerin und Schauspielerin Irma Heistermann aus Bardenitz kommt das Ensemble dennoch fröhlich daher. Dann spielt die Formation „Freitags bei Gaby“ auf. „Die heißen so, weil sie immer Freitags bei mir proben“ erzählt Amann. Später am Abend gibt es in dem mit reichlich hundert Leuten immer gut gefülltem Hof noch Blues und Songs vom Feinsten. „Confessin’ The Blues“ spielt auf, Wirklich handgemachte Musik. Besser lässt sich Pfingsten wohl kaum genießen.

Von Andreas Trunschke