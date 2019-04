Niemegk

Die Proben laufen auf Hochtouren, die Stimmung im Team ist hervorragend und Pannen gab es bisher auch keine. Also schauen die sechs Schauspieler und zwei Regisseurinnen relativ entspannt der Premiere am Freitag entgegen. Dann heißt es für die Laiendarsteller des Niemegker Volkstheaters wieder Bühne frei.

Zur Galerie Eifrig geprobt wird am Volkstheater Niemegk zur neuen Eigenproduktion „Ein ganz normales Familienfest“.

Dieses Mal geht es um ein ganz normales Familienfest. Genauer gesagt das Weihnachtsfest, das idealerweise besinnlich sein sollte. Doch es kommt, wie es kommen muss. Schließlich gibt es Katastrophen auch in den besten Familien. Und da ohnehin schon das Fest nicht mehr zu retten ist, warum dann auch nicht gleich noch die Dinge auf den Tisch legen, die man sich schon immer mals sagen wollte. Die Zuschauer erwartet als einmal mehr ein lustiges und amüsantes Theaterstück.

Kostüme noch zurechtgezupft

Bis dahin wird noch fleißig geprobt und dem Bühnenbild der letzte Feinschliff verpasst. Die letzten Textunsicherheiten werden ausgemerzt und die Kostüme noch zurechtgezupft. „So langsam schleicht sich eine leichte Anspannung an, dass das eine oder andere noch nicht so perfekt funktioniert. Wir haben aber ein gutes Grundselbstbewusstsein, dass alles am Ende klappen wird“, sagt Christian Pietrucha, Vorstandsmitglied des Niemegker Volkstheaters.

„Wir sind recht professionell eingestellt und haben schon Routine“, betont der Potsdamer. Er verspricht dem Publikum wieder ein extrem lustiges Stück. Vor allem die typischen Familienkonflikte stehen in der neusten Eigenproduktion im Mittelpunkt. „Es ist aber dieses Mal etwas anders, etwas dramatisch auch. Es ist eine Stimmung, die wir bisher so noch nicht hatten, aber wir bleiben unserer Linie treu.“

Weniger Zeit als üblich

„Dadurch, dass wir das alte Stück ein bisschen länger gespielt haben als geplant, haben wir für das neue Stück weniger Zeit zum Proben gehabt“, sagte Sven Schüler, einer der Akteure. „Wir sind aber alle voll dabei, daher läuft es ganz gut. Wir sind im Plan, und wenn wir die Generalprobe haben, können wir abends zufrieden sein“, so der Schauspieler. Er überfällt im Stück einen Supermarkt.

Auch der Weihnachtsmann, alias Sven Schüler, probt im Niemegker Volkstheater für „Ein ganz normales Familienfest“. Hier mit Marvin Miedzianowski (re.) und Christian Pietrucha. Quelle: Johanna Uminski

Ähnlich resümiert auch Marvin Miedzianowski die Vorbereitungen. „Wir sind mit dem Text alle gut hinterher, wir machen das in einem sehr knappen Zeitraum. Wir haben immer unsere kleinen Patzer, dann kriegen wir uns kurz nicht ein und dann geht es wieder weiter. Das ist schon sehr lustig“, erzählt der angehende Abiturient. Er schätzt den Zusammenhalt in der Theatergruppe sehr. „Hier ist jeder für den anderen da. Wir kennen uns alle und nach jedem Stück machen wir auch immer noch eine Feier“, schwärmt der 19-Jährige.

Strenge Regisseurin ist beliebt

„Die Proben laufen gut, sind sehr intensiv und wir haben auch eine gute und strenge Regisseurin – es macht Spaß und wir kommen gut voran“, sagt die 17-jährige Laura Senst. Sie spielt im Stück die Jenny. „Die Leute haben die Möglichkeit aus den umliegenden Dörfern zu uns ins Theater zu kommen und sich inspirieren zu lassen. Das ist etwas wirklich Tolles für so eine Kleinstadt wie Niemegk – also unbedingt kommen“, sagt die angehende Abiturientin. Es wird dieses Mal ein turbulentes Familienfest, fasst Regine Pietrucha das Stück zusammen. „Mit vielen Überraschungen, und am Schluss gibt es eine richtig große Überraschung“, so die Niemegkerin weiter, die im Stück die esoterische Großmutter spielt.

Mal die Seite gewechselt

„Die Proben sind sehr gut, sehr anstrengend“, sagt Doreen Schumann, die zum ersten Mal, gemeinsam mit Carola Hausig Regie führt. „Ich bin bisher immer Schauspielerin gewesen und dachte, Regisseurin ist nicht so anstrengend. Aber das ist schon sehr anspruchsvoll, weil ich mich in jede Rolle, in jeden Charakter reinversetzen muss“, erzählt die Niemegkerin. Sie lobt die Arbeit der Schauspieler sehr. „Wir lachen viel, sind sehr konzentriert und sehr ehrgeizig.“

Das Ergebnis soll nun auch die Besucher überzeugen, wenn sich am Freitag der Vorhang hebt zur großen Premiere im Volkstheater.

Von Johanna Uminski